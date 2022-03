Megan Fox scherza sul suo look: sembra ispirato ai vecchi divani delle nonne Megan Fox con autoironia ha scherzato sul suo outfit griffato, notando una certa somiglianza tra il look e la tappezzeria degli antichi divani delle nonne.

A cura di Giusy Dente

Certi oggetti fanno immediatamente pensare alle case delle nonne. Chi non si è mai imbattuto nella famigerata scatola di biscotti trasformata in un contenitore per aghi e cotone? Oppure le bambole di porcellana, i bicchieri di cristallo, l'argenteria messa in mostra nei salotti dai pesanti mobili di legno. E che dire della tappezzeria: tende e divani tutti uguali di casa in casa, con l'inconfondibile fantasia polverosa che oggi definiremmo vintage o retrò. Megan Fox ha ironizzato sul suo ultimo outfit griffato, notando una certa somiglianza proprio con i vecchi sofa di una volta…

Megan Fox si ispira al divano della nonna

L'outfit di Megan Fox firmato KNWLS ricorda la tappezzeria vintage di un vecchio divano e a dirlo è lei stessa! Condividendo coi follower il suo ultimo outfit, ha infatti notato una certa somiglianza tra lei e i divani tanto in voga anni fa, i preferiti delle nonne. L'attrice nella foto in questione indossa un completo della collezione Primavera/Estate 2022 del brand, un look a strati decisamente audace, in stampa paisley: corsetto con taglio cut-out, cardigan a maniche lunghe (anzi lunghissime, fino alle dita), pantaloni aderenti a vita bassa.

A completare l'outfit: calzature Jessica Rich, borsa marrone Manu Atelier e fascia tra i capelli nello stesso motivo del completo. E proprio su quel motivo dai colori caldi ispirati alla terra si è soffermata, accostando il suo look alla foto di un divano d'epoca e scrivendo ironica: "Le nonne di tutti noi avevano quel divano".