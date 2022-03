Megan Fox, il nuovo look con codine e top a rete: “Sono la BDSM Spice” Megan Fox è pronta per diventare una Spice Girls ma in una audace versione BDSM. L’attrice ha cambiato look, abbinando una acconciatura in pieno stile anni ’90 a un top da “dominatrice”.

A cura di Valeria Paglionico

Megan Fox viene da sempre considerata un sex symbol, una delle più amate icone di bellezza di Hollywood e sui social non perde occasione per provocare i fan con la sua innata sensualità. Di recente si è parlato molto di lei e della proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Machine Gun Kelly (con tanto di anello prezioso e "spinato") ma, nonostante probabilmente sarà alle prese con le nozze, non rinuncia alla passione per i selfie. Proprio nelle ultime ore si è trasformata in una Spice Girls in versione "sadomaso" e ha proposto alle ragazze della girl band di farla diventare una di loro.

Meghan Fox con la pettinatura anni '90

Siamo sempre stati abituati a vedere Meghan Fox con i capelli fluenti ed extra lisci ma nelle ultime ore pare che abbia cambiato registro. Per alcuni selfie postati sul profilo Instagram ha optato per una piega ondulata con delle beach waves dall'effetto naturale ma la cosa particolare è che ha tenuto la chioma legata con due codine laterali. Ha lasciato i ciuffi frontali sciolti, aggiungendo così un tocco anni '90 all'hair look. Nelle foto in primissimo piano, inoltre, oltre a stregare con i suoi occhi di ghiaccio, ha mostrato anche l'audace top a rete trasparente che ha messo in risalto il décolleté procace.

Megan Fox vuole diventare una Spice Girl

Più che il nuovo look, il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei followers nel recente post di Megan Fox è stata la didascalia. L'attrice ha infatti scritto: "Mi offro alle Spice Girls se hanno bisogno di un nuovo membro. BDSM Spice". Così facendo, avrebbe sottinteso la sua passione per le pratiche e i look BDSM, ovvero dominazione, sottomissione, bondage e sadomaso. Del resto, la star non è nuova agli outfit provocanti e in più di un'occasione ha sfoggiato capi e accessori in pieno stile "dominatrice", dai pantaloni stringati ai completi in latex, fino ad arrivare a minidress effetto nude portati con l'intimo in vista. Le ragazze della nota band britannica la faranno entrare nel gruppo?