Matteo Paolillo da piccolo: com’era l’attore di Mare Fuori da bambino Matteo Paolillo è uno degli attori del momento, nonché un apprezzato cantante: ma lo avete mai visto da bambino concentrato sui suoi giocattoli?

A cura di Beatrice Manca

Mare Fuori è ormai la serie tv del momento e i suoi giovani attori sono diventati in pochissimo tempo vere e proprie celebrità. Li abbiamo visti al Festival di Sanremo e alla Milano Fashion Week, seduti in prima fila alle sfilate. Tra i personaggi più amati c'è sicuramente quello di Edoardo, interpretato da Matteo Paolillo, attore e cantante. È lui infatti a cantare la sigla di Mare Fuori e da poco è uscito il suo ultimo singolo, Origami All'Alba. Ma avete mai visto l'attore da bambino?

Le foto di Matteo Paolillo da bambino

Matteo Paolillo ha 27 anni e oggi si divide tra la musica e la recitazione. Su Instagram documenta la sua quotidianità, tra riprese e tempo libero, e ha condiviso alcune foto della sua infanzia. In una in particolare è adorabile mentre gioca con un pupazzetto a forma di dalmata, forse un regalo di Natale, considerato l'abbigliamento invernale. Matteo Paolillo da piccolo aveva i capelli lisci e scuri, gli occhi profondi e si vedeva già il sorriso ‘birbante' e l'espressività che da adulto lo avrebbero reso uno degli attori emergenti più apprezzati della sua generazione. "Mammà. Scusa. Ho finito la cioccolata", ha scritto l'attore nella caption, come a voler giustificare l'espressione colpevole di se stesso bambino.

Matteo Paolillo in Valentino

La passione per la moda di Matteo Paolillo

Già da piccolo Matteo Paolillo era elegantissimo: nelle foto condivise sui social lo vediamo con un perfetto look anni '90 (gli originali, non le tendenze) con pantaloni blu, camicia a quadri celesti e un pullover con disegno ‘norvegese' con orsacchiotti e fiocchi di neve. L'antesignano dei "Christmas Jumper" che tanto vanno di moda sotto le feste. La passione per la moda è rimasta, come testimoniano i look impeccabili sfoggiati agli eventi, tra doppiopetto e camicie trasparenti. Il dalmata giocattolo ci racconta anche della passione dell'attore per gli animali (non a caso sognava di fare il veterinario!), passione che non si è mai spenta: alla sfilata Valentino lo abbiamo visto in prima fila mentre giocava con il cagnolino di Benedetta Piccioli, la figlia dello stilista della Maison!