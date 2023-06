Matteo Paolillo, da Mare Fuori al palco del Love Mi con la maglietta scintillante Attore, cantante e campione di stile: Matteo Paolillo si gode una stagione di grande successi: sul palco del Love Mi brilla con un look iridescente.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @fedez, @lovemi

Il Love Mi, il concerto di beneficienza organizzato da Fedez in collaborazione col comune di Milano, è stato un successo. Sul palco, di fronte a una piazza gremita, si sono esibiti moltissimi artisti, da J-Ax a Mara Sattei, da Francesca Michielin ad Annalisa, scintillante con gli shorts di cristalli. Tra gli artisti c'era anche Matteo Paolillo, conosciuto per il suo ruolo in Mare Fuori: sul palco si è esibito con un look casual ma scintillante.

Matteo Paolillo, dal set alla musica

Matteo Paolillo sta portando avanti con successo una doppia carriera: non è solo un bravissimo attore (come dimostra il successo di Mare Fuori) ma è anche un compositore e cantante. La sigla della serie tv, infatti, è stata scritta da lui: inutile dire che quando sono partite le prime note del brano la piazza è esplosa in un boato, cantando a squarciagola. In più, Matteo Paolillo è anche un'icona della moda: lo abbiamo visto spesso in prima fila alle ultime sfilate.

Fedez e Matteo Paolillo nel backstage

Il look iridescente di Matteo Paolillo

Per il Love Mi Matteo Paolillo ha scelto un look ‘finto casual': nel backstage indossava un gilet di jeans su una t-shirt nera, ma per l'esibizione si è cambiato, indossando jeans oversize spalmati di vernice e una t-shirt sui toni del lilla che però, sotto la luce, rivelava riflessi scintillanti e un ricamo iridescente. I colori metallici e l'effetto ‘shiny' sono la tendenza dell'estate: pronti a prendere ispirazione?