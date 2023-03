Matteo Paolillo, da Mare Fuori alle sfilate di Parigi: in prima fila con il cagnolino L’attore di Mare Fuori Matteo Paolillo è stato invitato alla sfilata di Valentino, dove ha sfoggiato un elegante cappotto double face.

A cura di Beatrice Manca

Lo abbiamo conosciuto come Edoardo Conte nella serie tv di successo Mare Fuori: Matteo Paolillo è uno degli attori più amati e desiderati del momento, nonché l'autore della sigla dello show. A Milano l'attore 27enne ha fatto il suo debutto alle sfilate: era nel parterre di Emporio Armani con un elegante giacca color grigio fumo. Ora è la volta della Paris Fashion Week: Paolillo era ospite della sfilata di Valentino dove ha trovato un amico ‘speciale' a fargli compagnia!

Matteo Paolillo in total black alle sfilate

Fuori dal set, Matteo Paolillo ha uno stile sempre ricercato anche nelle occasioni più casual: camicie stampate, pullover a trecce grosse e sneakers per tutti i giorni, giacche doppiopetto e caban per le occasioni più formali. L'attore da tempo sceglie le creazioni di Valentino: alla cena di gala di Starbucks indossò un top in pizzo floreale semitrasparente, abbinato a pantaloni dal taglio sartoriale. Non è una sorpresa, quindi, che la casa di moda lo abbia voluto in prima fila, dove è apparso elegantissimo in total black: ha indossato camicia e pantaloni neri con un cappotto double face dalla fodera bianca. Ai piedi ha scelto un paio di scarponcini combact neri.

Matteo Paolillo alla sfilata Valentino

Matteo Paolillo con Benedetta Piccioli

Più che il look, non è passato inosservato il suo… accompagnatore! Matteo Paolillo è stato fotografato mentre accarezzava un cagnolino a pelo corto, un ospite a quattro zampe dello show di Valentino. Il cane non è suo ma di Benedetta Piccioli, la figlia del designer Pierpaolo Piccioli, seduta accanto a lui in prima fila con un top di paillettes dorate e jeans ricamati. Benedetta sta già muovendo i primi passi nella moda, grazie al suo stile e all'aria di creatività che respira fin da bambina. Forse anche lei è una fan di Mare Fuori: avrà chiesto un selfie all'attore?