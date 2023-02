Martina Stella con la figlia alle sfilate di Milano: la piccola Ginevra è una diva con il look griffato Martina Stella ha partecipato a una delle prime sfilate della Milano Fashion Week e con lei ha portato un ospite speciale: la figlia Ginevra. Ecco cosa hanno indossato per dare il via alla Settimana della Moda.

La Milano Fashion Week è ufficialmente partita e sono molte le Maison che nei prossimi giorni presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Ad aprire le danze ieri sera c'è stata Laura Biagiotti, il cui front-row è stato letteralmente invaso dalle star, da Laura Chiatti con i cut-out a Valentina Ferragni in total white, fino ad arrivare a Cristina Chiabotto e a Martina Stella. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato tutti i riflettori su di sé e il motivo è molto particolare: ha portato con lei un ospite speciale, la figlia Ginevra Gregorini che a 10 anni sembra avere già tutte le carte in regola per diventare una diva.

Martina Stella con la catsuit alle sfilate

Martina Stella ha realizzato il più grande sogno della figlia Ginevra, quello di partecipare alla Fashion Week, anche se questo significa che in meno di 24 ore ha dovuto affrontare due viaggi in treno (Roma-Milano e Milano-Roma) e che nei prossimi giorni dovrà tornare da sola nel capoluogo lombardo. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile e ha seguito il trend della catsuit, ovvero la jumpsuit in stile Catwoman. Ne ha indossata una total black di Laura Biagiotti, per la precisione un modello fasciante con un maxi cut-out sulla pancia. Tacchi a spillo, maxi cappotto coprente e capelli ondulati: l'attrice sembra aver scoperto la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza".

Martina Stella e la figlia Ginevra in Laura Biagiotti

Ginevra Gregorini con la gonna logata

Per la prima sfilata della sua vita Ginevra ha puntato tutto su un look glamour ma allo stesso tempo sbarazzino (naturalmente firmato Laura Biagiotti). Ha abbinato un maglioncino fucsia a collo alto a una gonna longuette a fondo nero, decorata all-over con il logo a contrasto della Maison. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche portate con dei calzini fucsia a vista. Non è mancata la borsetta iconica del brand con il manico rigido a forma di B, mentre per quanto riguarda i capelli ha "imitato" la mamma con dei boccoli fluenti. Insomma, la figlia di Martina Stella potrà anche avere solo 10 anni ma a quanto pare ha già tutte le carte in regola per diventare la diva delle sfilate.

