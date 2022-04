Martina Stella al battesimo del figlio, festeggia Leonardo col minidress optical Martina Stella ha festeggiato il battesimo del secondogenito Leonardo con un balletto su TikTok: nella clip è assieme alla figlia maggiore Ginevra.

A cura di Giusy Dente

in foto: Martina Stella e la primogenita Ginevra

Martina Stella ha festeggiato uno dei giorni più importanti per lei e per la sua famiglia con un breve video condiviso su TikTok. L’attrice condivide un account con la figlia Ginevra. Le due sono si divertono a seguire i trend del momento sul popolare social network, improvvisando balletti e siparietti vari. L’ultimo è stato realizzato nel giorno del battesimo del piccolo Leonardo. Il bambino è nato il 5 novembre 2021, portando tanta gioia nella vita della 37enne e del papà, il procuratore calcistico Andrea Manfredonia. La coppia è sposata dal 2016 e questo bambino rappresenta il coronamento del loro amore.

La nuova vita di Martina Stella

Tutti la ricordiamo, giovanissima, ne L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Il film ha consegnato al successo Martina Stella, che nel 2011 aveva appena 16 anni. Quel debutto cinematografico è stato l'inizio di una lunga carriera, che l'ha portata su tanti altri set importanti, sul grande e sul piccolo schermo, ma anche a teatro. Dalle scene è lontana da un po', ha preso parte nel 2020 al film Lockdown all'italiana, per la regia di Enrico Vanzina.

in foto: Martina Stella e Ginevra su TikTok

Gli ultimi anni sono stati per lei decisivi dal punto di vista personale, ma anche un po' turbolenti. Dopo le relazioni con Valentino Rossi, Lapo Elkann e Primo Reggiani, è diventata mamma: ha avuto una figlia da Gabriele Gregorini, con cui è stata insieme dal 2011 al 2014. Dal 2015 è legata ad Andrea Manfredonia: dopo il matrimonio è nato Leonardo, che pochi giorni fa è stato battezzato.

in foto: abito Elisabetta Franchi

Martina Stella festeggia Leonardo

In occasione del battesimo del bambino, mamma e figlia si sono dedicate a una coreografia su TikTok. "La mamma non ha capito nulla" ha scherzato l'attrice, ironizzando sul risultato finale della sua esecuzione dei passi. Le due sono legatissime e molto complici, soprattutto quando si tratta di mettersi alla prova sui social. Nella clip indossano i look sfoggiati anche in Chiesa, alla cerimonia per il bambino: gonna di tulle nera con polo bianca per Ginevra, mini dress per la mamma.

L'abitino avvitato è firmato Elisabetta Franchi: presenta motivo a scacchi nero e color burro, con scollo tondo, cerniere dorate (con maxi tiretto catena e logo tridimensionale), maniche ad aletta. Mentre il corpino è aderente, il fondo della gonna presenta una balza svasata che dona movimento al look. Sul sito ufficiale del brand costa 440 euro. L'attrice ha scelto un look elegantemente sbarazzino, chic ma fresco