Stefano De Martino alle Maldive con Santiago: papà e figlio indossano i costumi bandana coordinati Stefano De Martino è volato alle Maldive con il figlio Santiago: i due si stanno godendo una vacanza all’insegna del relax tra spiagge incontaminate e mare cristallino. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look balneare coordinato papà-figlio?

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte non si fa altro che parlare di Stefano De Martino e non solo per il successo del suo programma Stasera tutto è possibile. L'ex ballerino di Amici è stato spesso paparazzato con la ex moglie Bélen Rodriguez, anche se al momento entrambi hanno smentito il presunto ritorno di fiamma. La cosa certa è che qualche giorno fa è stata proprio l'argentina ad accompagnarlo in aeroporto. Stefano è partito alla volta delle Maldive con il figlio Santiago e ora si sta godendo con lui una vacanza esotica all'insegna del relax. Poteva mai mancare il look balneare coordinato papà-figlio?

Stefano De Martino e Santiago, il viaggio esotico di papà e figlio

Stefano De Martino e il piccolo Santiago sono alle Maldive, stanno passando le loro giornate su un'isola incontaminata tra acque cristalline, location da sogno, immersioni e relax su amache nel bel mezzo della spiaggia, non esitando a lasciarsi immortalare uniti e affiatati. Ne sarà felice Belén, rimasta a Milano con Luna Marì, che attualmente sarebbe molto vicina al presentatore proprio per il bene del primogenito. Al di là delle presunte voci sulla loro relazione, la cosa certa è che papà e figlio sono letteralmente adorabili: i video e le foto che De Martino condivide sui social sono il trionfo dell'amore paterno.

Stefano De Martino e Santiago con i boxer coordinati

I boxer bandana di Stefano e Santiago De Martino

In una vacanza da sogno come quella organizzata da Stefano e Santiago non potevano mancare i look coordinati papà-figlio. Nelle ultime ore il conduttore ha immortalato in primo piano i costumi indossati per l'ennesima giornata passata al mare: entrambi hanno sfoggiato dei boxer neri decorati con l'iconica stampa bandana. Si tratta di modelli firmati MC2 Saint Barth che sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 139 euro. Considerando il fatto che Santiago è ormai cresciuto, probabilmente non ha optato per la variante della collezione Kids ma semplicemente per una taglia più piccola rispetto a quella del papà. I De Martino senior e junior non sono forse adorabili?

