Martina Colombari al party natalizio è glamour vestita di piume Martina Colombari per l’evento Vyta Longevity Christmas Night ha scelto un look glamour e femminile, col tocco natalizio per eccellenza: il rossetto rosso.

A cura di Giusy Dente

Martina Colombari in Parosh

Martina Colombari si dedica molto alla salute e al proprio benessere. Da molto tempo è assidua frequentatrice di un centro di medicina preventiva dedicato alla longevità, di cui è ambassador e dove è solita sottoporsi a un trattamento che ultimamente riscuote molto successo tra le celebrity. Fa l'infusione in vena di vitamine, un metodo che permette di ricaricare le energie, di ridurre i segni del passare del tempo, di fornire al corpo un pieno di sostanze preziose a rapido assorbimento. Hanno scoperto in tanti i benefici dei trattamenti in vena: ne è fan anche Elisabetta Gregoraci. Con tutto il team del centro ha festeggiato il Natale in anticipo e per l'occasione ha scelto un look elegantissimo.

Il look di Martina Colombari

Questo periodo, col Natale sempre più vicino, è denso di eventi e appuntamenti: cene con gli amici, party glamour, feste tra colleghi. Anche Martina Colombari si è riunita col team col quale collabora in qualità di ambassador, un centro che frequenta assiduamente e che l'ha scelta perché è un esempio positivo, col suo stile di vita sano e attivo, fatto di tanta attività fisica portata avanti con passione e costanza. E i risultati si vedono!

Quando si pensa ai look di dicembre si pensa immediatamente al tema sparkling, che è sempre gettonatissimo. Paillettes, glitter e cristalli fanno da protagonisti su abiti e accessori, sono perfetti per brillare e per non passare inosservati, lasciando una scia di luce. Melissa Satta ha puntato sui collant scintillanti per esempio. E anche Valentina Ferragni, per fare festa col suo team in vista del Natale, ha puntato sugli strass.

Abito Parosh

Martina Colombari, donna dallo stile molto elegante e femminile, ha optato per qualcosa di diverso. L'attrice ha messo da parte i luccichii, prediligendo qualcosa di più glamour, da vera diva. Ha scelto un abito lungo monocolore di Parosh, rosa cipria, impreziosito da piume sul décolleté, con bretelline sottili.

Ha completato l'outfit con un accessorio griffato: la mini borsa a tracolla Serpenti Forever di Bulgari, inconfondibile con la chiusura magnetica Serpenti. Costa 2000 euro. Capelli raccolti e trucco naturale per l'ex Miss Italia (vinse nel 1991), che non ha rinunciato al vero tocco natalizio per eccellenza: il rossetto rosso!