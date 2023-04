Martina Colombari si allena col completo pitonato: “Le abitudini decidono il nostro futuro” Nella routine di Martina Colombari non manca mai l’attività fisica. Si allena con costanza, perché pensa che le sane abitudini abbiano un impatto positivo.

A cura di Giusy Dente

Martina Colombari è in un periodo molto intenso dal punto di vista lavorativo, che la vede impegnata su più fronti. Il pubblico la sta vedendo alle prese con l'avventura di Pechino Express, dove sta partecipando in coppia col figlio Achille Costacurta. I due se la stanno cavando bene, si sono messi alla prova con coraggio e determinazione sin dall'inizio risultando affiatati e pronti a ogni sfida. Intervistato da Fanpage.it, il 18enne ha scherzato dicendo che sua madre ora che non ha l'età per fare la modella fa l'attrice. E in effetti la 47enne è al momento una delle protagoniste di Fiori d'acciaio, che la porterà in tour in diversi teatri. Ma tra un impegno e l'altro c'è una cosa a cui Martina Colombari non rinuncia mai: un po' di sana attività fisica.

Come si allena Martina Colombari

Dal momento in cui è stata incoronata Miss Italia, appena sedicenne, per Martina Colombari si sono spalancate le porte del successo. Ha costruito la sua carriera cominciando nel mondo della moda, lavorando per Giorgio Armani, Gianni Versace, Roberto Cavalli e molti altri. Nel tempo ha partecipato ad altri programmi, si è cimentata come conduttrice, ha recitato al cinema e in fiction per la tv: insomma, ha dimostrato un talento a 360 grandi, che l'ha resa un volto molto amato dal pubblico.

Impossibile non apprezzarne la bellezza acqua e sapone e non notare il suo fisico tonico e scolpito. Merito di Madre Natura? Non si può attribuire tutto alla genetica: è certamente merito degli allenamenti quotidiani che porta avanti da tempo. Lo sport è componente essenziale della sua routine: conduce uno stile di vita sano in cui tenersi in movimento è un modo per stare bene col corpo e con la mente. Ha spiegato di dedicarsi a diverse tipologie di esercizi e attività: la corsa, il corpo libero, lo yoga, la meditazione, i pesi.

E ovviamente, presta grande attenzione anche sul fronte alimentare. Anche in questo periodo così pieno di appuntamenti e impegni, non rinuncia alla sessione di allenamento quotidiano. Nell'ultima foto condivisa sui social è alle prese coi pesi, alle sue spalle si notano altri attrezzi dunque è probabilmente in una palestra. Indossa un completino sportivo colorato e trendy a effetto serpente, una fantasia pitonata gialla e nera. L'attrice crede molto nel potere delle sane abitudini. Per motivare i suoi follower con una riflessione, ha scritto: "Le persone non decidono il loro futuro: decidono le loro abitudini e le loro abitudini decidono il loro futuro".