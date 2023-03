Achille Costacurta, lo stile trendy del figlio di Martina Colombari (mai senza cappello) Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, è un fashion addicted dallo stile trendy e colorato.

A cura di Giusy Dente

Manca poco al ritorno in tv di Pechino Express, la nuova edizione del programma targato Sky che piace tanto agli appassionati di viaggi e avventure. Le coppie in gioco quest'anno dovranno cimentarsi con una serie di prove che li porteranno in giro tra India, Borneo malese e Cambogia. Hanno deciso di accettare la sfida e cimentarsi col reality anche Martina Colombari e Achille Costacurta. Per il 18enne sarà la prima esperienza televisiva.

Achille Costacurta è un fashion addicted

La moda è la grande passione di Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta nato il 2 ottobre 2004. Il ragazzo ha fatto la sua prima apparizione alla recente Milano Fashion Week: ha partecipato assieme alla mamma alla sfilata di Iceberg. La Maison di lusso propone un abbigliamento che piace moltissimo ai giovani che vogliono avere un guardaroba all'avanguardia e moderno, colorato e pop.

L'influencer è sicuramente un fashion addicted dallo stile trendy e colorato. Sui social è seguito da oltre 50mila follower e non condivide molto della sua vita privata. Infatti di lui si sa poco, sotto quel punto di vista: nessuna notizia in merito a una possibile fidanzata. Ha frequentato la Scuola Paritaria LO.VI.S.S e tifa per il Milan. Si è parlato di lui in merito a un incidente in cui è stato purtroppo coinvolto: ha dichiarato di essere stato picchiato dalla Polizia, finendo in ospedale.

Lo stile alla moda di Achille Costacurta

Achille Costacurta è un fashion addicted dallo stile trendy e colorato. È riservato sul privato, ma ama condividere con i follower i suoi outfit alla moda. I look del 18enne sono casual ed eleganti, ama le tute sportive, le maxi felpe e i capi in denim, ma nelle occasioni speciali predilige i blazer con dettagli originali.

Che si tratti di abbigliamento sportivo o formale, c'è un accessorio che non manca mai. È il cappello il must have dei suoi outfit, berretto o capello da pescatore. I fan non vedono l'ora di vederlo alle prese con l'avventura di Pechino Express.