Elisabetta Gregoraci fa la terapia in vena: con le flebo di vitamine si prepara all’autunno Elisabetta Gregoraci si aggiunge ai fan delle terapie infusionali. Fanno le flebo di vitamine anche Belén Rodriguez, Chiara Ferragni e Martina Colombari.

Quando sente il bisogno di fare il pieno di energie, magari in vista di impegni di lavoro o per recuperare un po' le forze dopo un periodo intenso, Elisabetta Gregoraci sa bene cosa fare. La showgirl, come molti altri personaggi del mondo dello spettacolo, è solita rigenerare il corpo ricorrendo alla terapia infusionale. Le flebo di vitamine sfruttano i benefici della procedura endovenosa: infatti permettono un assorbimento di gran lunga più veloce rispetto all'assunzione orale di integratori. Ecco perché in tanti preferiscono affidarsi all'ago, procedura che se eseguita con le dovute accortezze non presenta rischi notevoli, come ha spiegato a Fanpage.it un esperto.

Chi ricorre ai trattamenti in vena

La terapia infusionale (chiamata anche IV Therapy) è un trattamento dai molteplici benefici. Proprio perché il corpo assorbe velocemente e completamente i nutrienti ne derivano vantaggi sotto diversi punti di vista: le flebo rinforzano il sistema immunitario, fungono da antiaging e antiossidante, purificano l'organismo, aiutano nel recupero delle energie. Sono fan della procedura endovenosa Belén Rodriguez, Chiara Ferragni, Melissa Satta, Tommaso Zorzi. Martina Colombari si affida a questo trattamento sia per prevenire l'invecchiamento che per fare il carico di vitamine e minerali per affrontare al meglio la stagione fredda. Ha avuto la stessa idea anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci fa la terapia infusionale

Elisabetta Gregoraci in passato aveva già condiviso, con fan e follower, un punto fermo della sua routine del benessere: le flebo di vitamine. La showgirl è reduce da un'intensa estate di piacere e di lavoro: ha viaggiato tanto ed è stata coinvolta nuovamente nella conduzione di Battiti Live. Ora, in vista dell'inverno e per essere in perfetta forma per gli impegni che verranno, ha fatto nuovamente affidamento alla terapia infusionale. Sui social è solita mostrare ai follower la sua quotidianità, dunque li ha portati con sé anche durante il trattamento. Ha mostrato le flebo, spiegando che si trattava di un multivitaminico. Ora i fan sono curiosi di scoprire se c'è all'orizzonte qualche importante progetto in vista.