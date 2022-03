Marta Fascina sposa Silvio Berlusconi con l’abito bianco in pizzo francese dallo scollo a V Silvio Berlusconi ha sposato Marta Fascina. La cerimonia, anche se non ha valore giuridico, è stata il modo per riconoscere simbolicamente il loro legame.

A cura di Giusy Dente

in foto: Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Villa Gernetto a Lesmo (in Brianza), la residenza di proprietà del gruppo Fininvest, ha ospitato il matrimonio tra Silvio Berlusconi (85 anni) e la parlamentare di Forza Italia Marta Fascina (32). Si è trattato di una cerimonia intima, a cui hanno preso parte pochi selezionati invitati: circa una sessantina di persone. La cerimonia non ha valore giuridico: non è stato né un rito civile né religioso, ma un modo simbolicamente per suggellare il legame della coppia, insieme dal 2020.

in foto: un abito Antonio Riva

Le nozze simboliche di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Alla cerimonia era presente la famiglia di lei e quella del Cavaliere: il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. C'erano anche alcuni amici ed esponenti della politica italiani tra cui Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Niccolò Ghedini. Alle non-nozze era invece assente Pier Silvio Berlusconi, che non ama essere presente gli eventi troppo affollati in questo momento ancora delicato dal punto di vista della pandemia e dei contagi. Dopo l'aperitivo è stata la volta di un pranzo raffinato, un menu preparato dal famoso ristorante stellato Da Vittorio.

in foto: un abito Antonio Riva

I look degli ‘sposi'

Per promettersi amore eterno Marta Fascina si è affidata a una creazione dello stilista Antonio Riva: abito bianco come da tradizione in pizzo francese con corpetto, mezzo colletto e scollo a V, impreziosito da un ampio strascico lungo ben 4 metri. Il modello potrebbe essere simile a quelli che è possibile visionare sul sito del brand. Il bouquet della sposa era in pendant con l'occhiello dello sposo: hanno scelto il mughetto, un fiore tipicamente primaverile, simbolo di rinascita e felicità, un portafortuna che si è soliti regalare soprattutto a chi ha bisogno di ritrovare la serenità perduta. Il mughetto simboleggia anche la purezza e l'innocenza, per via del suo colore bianco candido. Silvio Berlusconi ha invece indossato un completo di Armani blu. "Lei sfoggiava un grande diamante" si legge in un'agenzia, che riporta le parole di uno dei presenti, uno dei pochi che può affermare di aver sentito il Cavaliere e Marta Fascina dirsi di sì.