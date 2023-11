Mariah Carey è stata “scongelata”: il costume da Babbo Natale diventa una tutina fasciante Mariah Carey ha ufficialmente dato il via al periodo natalizio e lo ha fatto con un video in cui viene “scongelata”. È poi tornata a ballare sulle note di All I Want For Christmas is You con tanto di look a tema.

Novembre è appena cominciato e in molti hanno dato ufficialmente il via al countdown che li porterà al periodo più atteso dell'anno, quello natalizio. Sebbene a primo impatto potrebbe sembrare un tantino troppo presto per pensare alle feste, basta guardarsi intorno per capire che anche quest'anno i tempi sono stati "anticipati". Sia i negozi che i social si stanno riempendo di alberi addobbati, decorazioni a tema e idee regalo, tanto che sembra essere praticamente impossibile non lasciarsi travolgere dalla magia. Mariah Carey, che ormai da decenni viene considerata la regina del Natale, ha messo in atto una trovata davvero geniale per tornare a sponsorizzare l'iconica All I Want For Christmas is You.

Mariah Carey dà il via al periodo natalizio

Ricordate i meme divertenti che parlano di una Mariah Carey "scongelata" poche settimane prima del Natale? Quest'anno lo ha fatto davvero diventando protagonista di un divertente video social presentato al motto di "It's time", ovvero "È il momento". La cantante si è fatta letteralmente imprigionata in un blocco di ghiaccio ma con uno dei suoi acuti è riuscita a liberarsi, dando così il via al "conto alla rovescia" natalizio sulle note di All I Want For Christmas is You. Perché lo ha fatto? Naturalmente si tratta di una trovata di marketing, visto che proprio dal giorno successivo ad Halloween il suo iconico brano natalizio degli anni '90 comincia a essere ascoltato da milioni di persone in tutto il mondo.

Mariah Carey "congelata"

Il nuovo look di Mariah Carey per Natale

Per ballare sulle note di All I Want for Christmas Is You Mariah Carey non poteva che sfoggiare un look a tema natalizio ma rivisitato in chiave moderna. Se negli anni scorsi aveva spaziato tra maxi dress tempestati di paillettes rosso fuoco e abiti da "Babbo natalina" con gonna a ruota, questa volta si è ispirata alla copertina originale del suo singolo.

Mariah Carey negli anni ’90

Così come negli anni '90, anche in questo 2023 ha indossato una jumpsuit fasciante ispirata al classico costume da Babbo Natale. Si tratta di un modello rosso che mette in risalto la silhouette, ha le maniche lunghe, dei dettagli in pelliccia bianca sulla scollatura a barca e sui polsini e un cinturone di pelle nera che le ha segnato il punto vita. A "unirsi alla festa" ci sono anche i figli gemelli Moroccan e Monroe, naturalmente anche loro in versione Natale. A questo punto, dunque, si può ufficialmente dire che il periodo natalizio è cominciato.