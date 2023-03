Marco Mengoni vola a Los Angeles: alla sfilata Versace è dark ma con la canotta luccicante Marco Mengoni è volato a Los Angeles a poco più di un mese dalla vittoria del Festival di Sanremo. Perché lo ha fatto? Per assistere alla sfilata di Versace.

A cura di Valeria Paglionico

Versace ha presentato la sua nuova collezione per l'Autunno/Inverno 2023-24, lo ha fatto con una sfilata evento a Los Angeles, in occasione della quale la stilista Donatella Versace ha celebrato la tradizione sartoriale della Maison, reinterpretando alcuni capi iconici lanciati dal fratello Gianni nel 1995. Le star accorse nel front-row del Pacific design center sono state moltissime, da Demi Moore con la figlia Rumer Willis (col pancione) a Cher, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico italiano è stato soprattutto Marco Mengoni. A poco più di un mese dalla vittoria del Festival di Sanremo è volato in America, dando l'ennesima prova di essere un'icona fashion moderna e glamour.

Marco Mengoni ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del total black per la sfilata Versace, declinando però l'outfit dark in una versione super glamour tutt'altro che minimal e banale. Ha abbinato un paio di pantaloni di pelle dal taglio classico a una canotta tempestata di paillettes tono su tono che hanno creato un effetto "metallico". Ha poi completato il tutto con un lungo cappotto di pelle in stile Matrix, con delle scarpe con la punta quadrata e con un paio di occhiali da sole oversize a mascherina (sempre scurissimi e firmati Versace). Si è lasciato immortalare tra i corridoi dell'albergo poco prima dello show, posando come un vero e proprio divo.

La collaborazione tra Marco Mengoni e Versace

Il fatto che Marco Mengoni sia volato in America pur di assistere alla sfilata Versace ha dimostrato che il rapporto creato con la Maison è molto di più di una semplice collaborazione, è un vero e proprio sodalizio consolidatosi durante l'esperienza del cantante a Sanremo 2023.

Per calcare il palco dell'Ariston si è affidato totalmente a Donatella, spaziando tra diversi outfit iconici, dai completi di pelle total black e completi bianchi con dei dettagli sparkling Oggi Marco si sente parte integrante della "famiglia Versace" ed è per questo che non è voluto mancare a un evento tanto atteso come la sfilata di Los Angeles. Moderno, glamour, irriverente: non interpreta forse alla perfezione l'ideale di bellezza e di stile della casa di moda?