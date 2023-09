Marco Mengoni consegna un premio a Donatella Versace: look total black con camicia trasparente Ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, Marco Mengoni ha consegnato un premio a Donatella Versace.

A cura di Giusy Dente

Durante la Settimana della Moda milanese, si è svolta anche la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. L'evento è stato ospitato all'interno del Teatro alla Scala di Milano, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana insieme alla Ethical Fashion Initiative dell’Agenzia delle Nazioni Unite ITC e in collaborazione con la Ellen MacArthur Foundation. Il riconoscimento premia personalità e realtà del settore moda, che col loro lavoro si sono distinti in nome della sostenibilità e dell'inclusione. Hanno partecipato alla serata diverse celebrity: Elodie (con look sparkling), Chiara Ferragni (con un abito vintage) e Marco Mengoni.

Marco Mengoni premia Donatella Versace

Donatella Versace è stata premiata con l'Equality ed Inclusivity Award per il suo sostegno alla comunità LGBTQIA+. Le è stato consegnato il premio proprio da Marco Mengoni. Sul palco la stilista ha detto:

Avevo 11 anni quando mio fratello Gianni mi disse che era gay. Per me, questo non cambiò nulla. Lo amavo e non mi importava chi amasse. Il suo amore e il suo incoraggiamento mi hanno reso ciò che sono. Marco ha detto che sono un'icona queer, ne sono molto orgogliosa. Combatto per la libertà, l'equità e l'inclusività ogni giorno.

Il look di Marco Mengoni

Marco Mengoni è da tempo legato a Donatella Versace da un rapporto di stima e amicizia reciproca. Il cantante sul palco dell'Ariston, alla scorsa edizione del Festival di Sanremo (in cui ha trionfato con Due vite), ha sfoggiato un look vintage anni Novanta per omaggiare Gianni Versace. Tutti i suoi look alla kermesse canora erano della Maison, outfit rock e dark che gli hanno dato un aspetto grintoso e determinato, davvero iconico. Unica eccezione al filo conduttore del nero, il look argento sfoggiato per la serata delle cover: anche la canotta metallica era un pezzo iconico della Maison della Medusa.

Leggi anche Belén Rodriguez si prepara per il ritorno a Le Iene: look total black con pantaloni e camicia

Marco Mengoni è volato anche a Los Angeles, in occasione della sfilata del brand. Alla cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, il cantante ha puntato sul total black: un completo con pantaloni palazzo e giacca con rever lucidi. Ha completato l'elegante outfit con un tocco di classe: una camicia trasparente tono su tono. Per dare un immancabile tocco rock al tutto, ha aggiunto un paio di anfibi con suola carrarmato.