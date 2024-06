video suggerito

Marco Mengoni alla sfilata di Fendi col maglione monospalla: colora il look con la tracolla gialla Marco Mengoni ha preso parte alla sfilata di Fendi, evento attesissimo della Milano Fashion Week.

A cura di Giusy Dente

Marco Mengoni in Fendi

Nel pieno della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2025, oggi è stato il grande giorno di Fendi. La Maison, guidata da Silvia Venturini Fendi, ha presentato la nuova collezione, che punta a una reinterpretazione del tradizionale stile preppy (l'estetica collegiale) in chiave fresca e rinnovata, tra toni tenui e delicati alternati a nuance accese, giochi di asimmetrie, righe. Il prossimo appuntamento è a settembre, quando la Casa di moda aprirà la Milano Fashion Week della moda Donna, poi il 2025 sarà quello dei festeggiamenti per il centenario del brand (fondato a Roma nel 1925 da Adele Casagrande e Edoardo Fendi, i nonni della Direttrice artistica). Alla sfilata del 16 giugno era presente anche un amico di vecchia data della Maison: Marco Mengoni.

Marco Mengoni alla sfilata di Fendi

Marco Mengoni è stato già ospite di Fendi. Loi abbiamo visto alla sfilata della precedente Milano Fashion Week, a gennaio, col bomber di pelle, un mese prima che il cantante salisse sul palco dell'Ariston indossando le creazioni della Maison. Durante il Festival di Sanremo, infatti, il cantante ha optato per diversi look, uno più trendy dell'altro, tra cui uno con la gonna protagonista, firmato appunto Fendi (e tanto criticato dal generale Vannacci). Marco Mengoni oggi ha uno stile sicuramente molto più sbarazzino rispetto agli esordi. La sua crescita di uomo e artista lo ha portato a rivedere il rapporto con lo specchio e a fare scelte diverse, in fatto di abbigliamento.

Marco Mengoni in Fendi

È stata un'evoluzione dettata dal bisogno di leggerezza, dopo anni passati a pensare troppo. Oggi ha smesso di essere troppo severo con se stesso e ama un abbigliamento allegro, che trasmette voglia di vivere. Alla sfilata Marco Mengoni ha indossato un maglioncino monospalla a righe sottili, abbinato a un paio di bermuda, un capo must dei suoi outfit recenti. Ha completato il tutto con accessori coordinati: cintura, mocassini sportivi, calzini corti. Il tocco di colore è dato dalla borsa a tracolla, di un giallo sgargiante.