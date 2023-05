Mahmood pronto per la finale dell’Eurovision: sul palco con stivali dorati e canottiera Mahmood torna sul palco dell’Eurovision Song Contest, stavolta come ospite: durante le prove ha mostrato un primo assaggio dello stile scelto per la finale.

A cura di Beatrice Manca

A Liverpool tutto è pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest: l'Italia è rappresentata da Marco Mengoni, che porterà sul palco il brano Due Vite. Durante la finale si esibiranno tutti i finalisti, ma vedremo anche Mahmood, che torna sul palco sull'Eurovision come ospite dopo aver gareggiato lo scorso anno insieme a Blanco. A poche ore dall'evento il cantante ha mostrato su Instagram alcuni dettagli del look indossato durante le prove.

Mahmood all'Eurovision con gli stivali dorati

Mahmood è arrivato a Liverpool già da qualche giorno per prepararsi alla finale. Negli scorsi giorni ha condiviso le foto dei primi fitting con abito in pizzo e chiodo in pelle. Nelle ultime ha condiviso alcuni momenti delle prove: in una foto sul palco si vede il cantante sul palco con una canotta bianca e un cappotto oversize nero portato sceso sulle spalle. Il look basic è illuminato dagli stivali, completamente ricoperti da glitter dorato. Probabilmente questo sarà il look scelto per l'esibizione, visto che le prove dell'Eurovision sono solitamente già con i costumi di scena.

Mahmood

Le foto di Mahmood nel backstage con Marco Mengoni

Mahmood ha anche condiviso qualche scatto di backstage in cui augura in bocca al lupo a Marco Mengoni. Nelle foto il concorrente indossa un look Versace con cristalli sui pantaloni, mentre Mahmood è più casual con una t-shirt nera e una felpa oversize dai riflessi argentati. Il dettaglio in comune? I pantaloni in pelle nera per entrambi. Il cantante di Rapide e Barrio è affiancato da una nuova stylist: dopo una lunga collaborazione con Susanna Ausoni, l'artista ora collabora con la stylist Lisa Jarvis e con l'art director Billy Lobos. Non resta che seguire la finalissima dell'Eurovision per avere un assaggio del suo nuovo stile!