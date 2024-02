Mahmood modifica il completo classico: a Verissimo con pantaloni corti e calzini in vista Terminata l’esperienza sanremese, Mahmood si è raccontato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Ha sfoggiato un capo must del suo guardaroba: i bermuda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mahmood a Verissimo, Instagram @verissimotv

Mahmood è l'artista più ascoltato di Sanremo 2024: la sua Tuta gold ha conquistato tutti, entrando anche nella classifica delle 50 canzoni più ascoltate su Spotify. L'esperienza sanremese è stato l'ennesimo successo, su quel palco che gli ha sempre regalato soddisfazioni. E oltre a ottenere unanimi consensi per la sua musica, ha ottenuto anche il titolo di icona fashion di questa edizione della kermesse. I social sono impazziti per i suoi look: un po' meno Simone Pillon, che lo ha criticato per i tacchi e le scollature portati sul palco dell'Ariston. Al termine dell'avventura sanremese, il cantante è stato ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, per fare un bilancio dell'esperienza (e non solo)

Mahmood a Verissimo con gli shorts

Mahmood si è raccontato a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo, parlando di amore, di carriera, di episodi della sua vita che lo hanno segnato. È tornato sull'incendio della sua casa milanese, sul bullismo subito da piccolo fino alla recente esperienza all'Ariston. Immancabile, la coreografia già virale di Tuta gold eseguita con la padrona di casa. Al momento si è detto felice sotto il profilo sentimentale, ma ha ammesso di non avere tempo per l'amore. Per l'intervista domenicale, il cantante ha sfoggiato un look che presenta tutta una serie di elementi ricorrenti nel suo guardaroba recente.

Mahmood in Jacquemus

Messi da parte i look sportivi del video di Tuta gold, ha invece optato per un completo, ma non in versione classica e tradizionale. L'outfit grigio è composto da giacca e shorts coordinati, abbinati a camicia bianca e cravatta nera, che dona al tutto un look di classe, mantenendosi comunque originale. Neri anche la cintura, i mocassini e i calzini. L'outfit, a cura della stylist Lisa Jarvis, è di Jacquemus e fa parte della collezione Spring Summer 2024.

Mahmood e Silvia Toffanin

Mahmood fan degli shorts

Il cantante ha uno stile che va oltre ogni barriera, ogni pregiudizio: è uno stile libero, svincolato da modelli precostituiti, che non tiene conto delle aspettative altrui.

Mahmood è certamente un fan degli shorts, sfoggiati di recente alle sfilate di Parigi, inseriti in un completo "a campana", per nulla tradizioanle e classico. Erano stati un capo must nella sua scorsa esperienza sanremese, indossati proprio. per esibirsi sul palco, ma ha portato i bermuda anche all'Eurovision. Sono elementi costanti dei suoi outfit anche i micro top oppure le gonne e i tacchi alti. Mai scontato, sempre grintoso e di carattere, stiloso e con personalità da vendere, Mahmood non smette di affascinare.