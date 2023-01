Mahmood in bermuda e calzettoni alle sfilate di Parigi: il completo da uomo ora è “a campana” Il cantante Mahmood è stato ospite della sfilata Comme des Garçons a Parigi. All’evento ha sfoggiato un originale completo dadaista e ne ha approfittato per farsi un selfie con il rapper Usher.

A cura di Beatrice Manca

Usher e Mahmood, foto via Instagram Stories

Mahmood è volato a Parigi per la Settimana della Moda maschile: il cantante di Soldi e Brividi è stato ospite della sfilata di Comme des Garçons, brand giapponese disegnato da Rei Kawakubo. Durante lo show l'artista ha posato con uno dei suoi miti, il rapper Usher, e ha sfoggiato un insolito look "a campana" con bermuda grigi e calzettoni.

Il completo ‘a campana' di Mahmood alle sfilate di Parigi

Mahmood è amatissimo dal pubblico per il suo stile genderless e sofisticato, curato con l'aiuto della stylist Susanna Ausoni. Alle sfilate di Parigi ha scelto una rivisitazione moderna del classico completo: la giacca tre bottoni grigio chiaro ha una silhouette a campana, con l'orlo "all'insù" ed è stata abbinata a bermuda corti che seguono la stessa linea. Per difendersi dal freddo di gennaio, Mahmood ha seguito il trend dei calzettoni con le scarpe stringate, completando il look con una semplice camicia bianca.

Mahmood con Usher alla sfilata di Comme des Garcons

Mahmood con il cappello "impalcatura"

Ad attirare l'attenzione del pubblico è stato soprattutto l'originale copricapo con cui Mahmood si è mostrato nelle storie di Instagram: una specie di corona futuristica intrecciata con fili rigidi neri che costruivano una voluminosa impalcatura. L'accessorio veniva direttamente dalla sfilata: sono gli stessi indossati dai modelli sulla passerella di Comme des Garçons. Scommettiamo che lancerà la moda?