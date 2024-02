Mahmood è ancora nella top 50 delle canzoni più ascoltate su Spotify: è la prima di quelle di Sanremo 2024 Mahmood è ancora nella top 50 Global di Spotify, in attesa dell’uscita, domani, del suo nuovo album “Nei letti degli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È uscito l'aggiornamento quotidiano della top 50 Global di Spotify e l'unico a essere ancora presente, tra gli artisti italiani, è Mahmood con Tuta Gold, la canzone che dopo la fine di Sanremo 2024 ha avuto più stream, migliorando più di tutti la posizione del Festival. Da giorni, infatti, contiamo gli stream e le posizioni nelle classifiche internazionali del cantautore milanese che ieri ha anche annunciato il sold out della sua prima data al Mediolanum Forum di Milano, a cui ne ha aggiunta un'altra nella stessa città e aggiungendone altre due al Palazzo dello Sport di Roma e al Palapartenope di Napoli.

Mahmood in top 50 Global

Mahmood continua a correre, gli stream crescono giorno dopo giorno e anche se, come prevedibile, la posizione nella top 5 cala, dopo aver raggiunto il massimo con la posizione 26, l'artista italiano può ancora godere di una posizione tra le cinquanta canzoni più ascoltate al mondo su Spotify scendendo alla posizione 40 con un totale, ieri di circa 2.4 milioni di stream che lo portano a un totale di 16.7 milioni di stream totali che lo fanno diventare l'artista italiano con la canzone più ascoltata del momento nel mondo, davanti anche I p' me, tu p' te di Geolier che ha superato di poco i 16 milioni e più anche de La noia, la canzone di Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo – e concorrerà per il prossimo Eurovision Song Contest in Svezia – che al momento conta circa 11.7 milioni di ascolti.

Il nuovo album di Mahmood Nel letto degli altri

E i numeri della canzone potrebbero migliorare ancora di molto nei prossimi giorni, visto che venerdì 16 febbraio uscirà il nuovo album del cantautore "Nei letti degli altri" di cui stamattina ha rivelato parte della tracklist e che contiene anche il singolo sanremese e il singolo precedente Cocktail d'amore. Nell'album, di cui sono ancora nascoste tre canzoni (con altrettanti feat, immaginiamo), ci saranno le collaborazioni con Capoplaza, Chiello e Tedua, tra gli altri. Nella nota stampa lo spiega così: "Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno"

Le nuove date del tour

Ieri, poi, Mahmood ha annunciato la vendita di 17 mila biglietti per le date di Milano al primo Mediolanum Forum e al Fabrique. Sold out in 24 ore per Mahmood che ha annunciato una seconda data milanese per il 22 ottobre a cui si aggiungono anche quelle del 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e del 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili da ieri, mentre i biglietti per Roma e Napoli sono disponibili da oggi, giovedì 15 febbraio, alle ore 12. Queste date seguono l’EUROPEAN TOUR, con 17 date nei principali club europei e il Summer tour, che vedrà l’artista protagonista dei festival estivi italiani a partire dal 19 luglio.