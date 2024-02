Mahmood prima della finale con la griglia sui denti: il sorriso brilla col dettaglio gioiello Anche Mahmood cede al fascino delle griglie e dei dettagli gioiello sui denti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La canzone è già un successo, ma Mahmood a Sanremo 2024 non si è imposto solo con la sua musica. Il cantante, che con l'Ariston ha un rapporto speciale, quest'anno alla gara canora porta il brano Tuta gold. Esibizione dopo esibizione, ha sfoggiato un guardaroba che ha conquistato tutti. Sui social, tra meme e commenti, è chiaro: l'icona di stile di questa edizione è lui. Per il gran finale ha dato il meglio di sé in quanto a look.

I look di Mahmood a Sanremo

Mahmood è alla sua terza partecipazione a Sanremo, tra i big: nelle precedenti due ha sempre vinto! Sin dall'inizio, sin dai tempi di Sanremo Giovani (vinto anche quello col brano Gioventù bruciata) ha sempre fatto capire di dare molta importanza ai look delle sue performance. Lo stile nel tempo si è evoluto, ha sperimentato molto, ha affiancato il suo nome a brand importanti che lo hanno vestito: ma ha sempre mantenuto fede a scelte di carattere, uniche, originali, d'impatto.

Soprattutto per un'esibizione, per lui è importante questo aspetto. Intervistato da Fanpage ha spiegato: "Lo stile si è evoluto, mi ha aiutato tanto fare le foto e i video. Vederti indossare tantissimi vestiti con stili differenti aiuta a capire cosa ti piace su di te e cosa no, come vuoi vederti e come non vuoi vederti. Lavorare a tanti video musicali, creando personaggi con personalità nuove per rispecchiare canzoni diverse, mi ha aiutato a crescere. Sicuramente mi è sempre piaciuto lavorare con immagini che vadano di pari passo con la musica. L’immagine deve fortificare il messaggio che si vuole dare con la musica". Quest'anno a Sanremo per fortificare il suo messaggio ha debuttato in stile worker, poi ha puntato su spalle nude e tacchi alti, poi è stata la volta della blusa di raso con scollo a V.

Il dettaglio nel look della finale

Per la finale, Mahmood ha scelto finalmente di indossare la famosa ttua gold che dà il titolo alla sua canzone. Prima di salire sul palco, per invitare i fan a votare, ha condiviso una foto con un dettaglio originale. Già sul red carpet inaugurale della kermesse aveva illuminato il suo sorriso con un gioiello sui denti. La griglia è un accessorio amatissimo dalle star (ne è grande fan Madonna): sono protesi rimovibili realizzate con oro, diamanti e pietre preziose e possono essere di qualunque forma, anche simboli o scritte. Donano un tocco scintillante diverso dal solito gioiello.