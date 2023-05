Mahmood con l’orologio “apribile” a forma di mostro ci riporta negli anni ’90 Mahmood ci ha sboccato un ricordo dell’infanzia: sui social ha indossato uno degli iconici orologi giocattolo degli anni ’90. In quanti li indossavano da piccoli?

A cura di Valeria Paglionico

Mahmood è stato tra i grandi protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2023: dopo aver partecipato all'evento per ben 2 volte nei panni di concorrente, quest'anno è tornato a calcare l'ambito palcoscenico ma come ospite speciale. È volato a Liverpool diversi giorni prima della performance e, tra esclusivi fitting e prove con stivali scintillanti, sui social ha documentato tutti i preparativi. Sabato sera si è poi esibito sulle note di Imagine, incantando il pubblico con camicia trasparente, cravatta e tanga portato a vista. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, è stato un accessorio molto originale che ha sfoggiato a poche ore dal live: ecco di cosa si tratta.

Il look anni '90 di Mahmood

L'esibizione di Mahmood all'Eurovision 2023 è durata solo pochi minuti ma sui social il cantante ha continuato a documentare il viaggio a Liverpool col suo staff al completo. Sensuali scatti a petto nudo, outfit con maglia aderentissima in celeste, selfie con i colleghi che gli curano l'immagine: il cantante ha dimostrato che dietro ogni suo live c'è un lavoro immenso. Per il viaggio non ha rinunciato a completare i suoi look con un orologio ma la cosa particolare è che ha scelto un modello tutt'altro che tradizionale. Niente Rolex, cronometri o classici Casio, ha preferito tornare indietro nel tempo, per la precisione agli anni '90.

L’orologio anni ’90 di Mahmood

Il ritorno degli orologi vintage

Sui social Mahmood ha mostrato il suo originale orologio vintage, un modello col cinturino di plastica verde scuro che al posto del quadrante ha il viso di un mostro in stile Hulk. Quest'ultimo si apre e, oltre a rivelare l'orario in digitale, è anche contraddistinto da una mini scultura a tema, ovvero con un dinosauro pronto per "conquistare il mondo". In quanti da bambini avevano un accessorio simile? Mahmood ci ha catapultato tutti negli anni '90, sbloccandoci un ricordo originale della nostra infanzia. Gli orologi giocattolo dall'animo retrò riusciranno a tornare in voga grazie a lui? L'unica cosa certa è che il cantante non ha esitato a dichiarare "Il mio orologio è meglio del vostro".