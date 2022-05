Mahmood con girocollo e occhiali di cristalli: quanto costano gli scintillanti accessori Girocollo e occhiali da sole con cristalli: Mahmood nel suo ultimo look ha scelto di brillare.

A cura di Giusy Dente

Tornato dall'Eurovision, Mahmood ha cominciato il tour che lo porterà in diverse città italiane. Dopo Milano sarà la volta di Roma, Napoli, Padova, Firenze, e via via anche Taormina, Pordenone, Matera, Vicenza, Mantova e tante altre fino a settembre. Per il cantante è un momento d'oro: la canzone Brividi gli ha permesso di vincere Sanremo per la seconda volta. La prima volta è stata nel 2019 con Soldi, il brano del debutto, con cui si è fatto conoscere al grande pubblico. Il trionfo sul palco dell'Ariston ha permesso a lui e Blanco di volare dritti a Torino quest'anno: all'Eurovision si sono classificati sesti. Ora, però, è il momento di far ballare piazze, teatri e palazzetti per tutta l'estate.

Mahmood, cantante di talento e icona di stile

Oltre a essere apprezzato per la sua voce, Mahmood in questi anni di carriera sei è imposto sempre più come icona di stile. Uno stile, il suo, che parla di libertà senza confini né preconcetti, lontano da stereotipi. Lui si è sempre posto con originalità e unicità, senza adeguarsi a mode e senza cedere a etichette di alcun tipo: vuole semplicemente essere se stesso e indossare ciò che gli piace. Lo abbiamo visto più volte con la gonna, di recente invece ha lanciato la moda del crop top da uomo che lascia l'ombelico scoperto e ama i gioielli: quelli dell'Eurovision (orecchini) erano firmati Swarovski. Questo brand continua ad accompagnarlo: sono firmato Swarovski anche il girocollo e gli occhiali mostrati ai fan con l'ultimo selfie condiviso su Instagram.

in foto: collana Swarovski

Mahmood coi gioielli di cristalli

Un selfie con la linguaccia: è l'ultima Instagram Story di Mahmood. Il 29enne indossa accessori scintillanti e di tendenza, in linea col suo stile glamour. Il coloratissimo girocollo è composto da una serie di cristalli in toni pastello e in tagli misti, assemblati in sequenza. La montatura è placcata argento. Appartiene alla linea Gema disegnata dal direttore creativo di Swarovski, Giovanna Engelbert (Collezione III).

in foto: occhiali Swarovski

Costa 330 euro. Scintillanti anche gli occhiali da sole, perfetti per brillare sotto il sole estivo o magari durante un aperitivo in spiaggia al tramonto. La montatura è realizzata con cristalli e le lenti ovali sono colorate, come i terminali trasparenti. Costano 380 euro. Impossibile passare inosservati e perfetti per chi invece vuole brillare.