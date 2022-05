Mahmood all’Eurovision con il look in stile Matrix: la prima prova è con il cappotto di pelle Sono iniziate le prove dell’Eurovision: Mahmood è salito sul palco da solo sfoggiando un look futuristico, con tanto di occhiali scuri.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @Eurovision

Manca sempre meno all'Eurovision Song Contest: l'evento partirà ufficialmente il 10 maggio, ma a Torino sono già arrivati i concorrenti da tutta Europa per le prove. Anche Mahmood è rientrato in Italia, a pochissime ore di distanza dai concerti di Londra – dove si è esibito con il volto coperto – e Madrid. Per provare Brividi ha scelto un look futurista "alla Matrix": sarà l'outfit della prima esibizione?

Mahmood con gli occhiali alle prove dell'Eurovision

"Ho due ore di sonno, ma sono molto emozionato all'idea di essere qui" ha detto il cantante durante le prove dell'esibizione. Mahmood infatti è impegnato nel tour europeo ed è volato in Italia per rappresentare l'Italia all'Eurovision. Alle prove era da solo: Blanco infatti era a Firenze, impegnato in un concerto. La prova in solitaria di Mahmood è stata all'insegna dello stile: il cantante ha sfoggiato un look basic con jeans e t-shirt bianca, completato da un cappotto in pelle lungo fino ai piedi. Il tocco finale? Gli occhiali da sole anni Novanta con la montatura bianca, firmati Prada.

Mahmood alle prove dell’Eurovision con occhiali Prada

Chi vestirà Mahmood all'Eurovision

Per Mahmood non è la prima volta all'Eurovision: il cantante ha rappresentato già l'Italia con la hit soldi nel 2019, esibendosi con una camicia rossa di Maison Margiela e i famosi Tabi boots, gli stivaletti con le dita separate. Da allora il suo stile è molto cambiato: abbandonata l'era delle camicie colorate, Mahmood ha sperimentato sempre di più con uno stile genderless, fatto di gonne, completi sartoriali rivisitati e dettagli di lusso. I suoi outfit sono curati dalla stylist Susanna Ausoni: sul palco potrebbe sfoggiare look Prada o Burberry, casa di moda che lo ha scelto anche come modello per la collezione maschile presentata a Londra. Una cosa è certa: Mahmood è un'icona di stile e ogni concerto alza le aspettative.