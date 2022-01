Maddalena Corvaglia segue il trend della schiena nuda: la scollatura sul lato b è profondissima Maddalena Corvaglia ha voluto dare il via al nuovo anno con stile. Sui social ha sfoggiato un nuovo abito total black, è aderente e sinuoso e ha una profondissima scollatura sulla schiena come impone il trend di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è appena cominciato e, complice la festa di Capodanno appena passata, le star si stanno già sfidando a colpi di stile sui social. Elisabetta Gregoraci ha spopolato in total white, Michelle Obama ha sfoggiato una giacca kimono griffata, Laura Chiatti ha aggiunto una giarrettiera al look trendy. A essersi aggiunta alla lista di recente è stata Maddalena Corvaglia: per fare gli auguri a tutti i suoi fan ha pensato bene di osare con una maxi scollatura sulla schiena, rivelando i numerosi tatuaggi che ha sparsi sul corpo.

Il look total black di Maddalena Corvaglia

Cosa ha indossato Maddalena Corvaglia per Capodanno? Ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black ma senza rinunciare ai dettagli super sensuali. Ha infatti sfoggiato un lungo abito nero e sinuoso, un modello "seconda pelle" con le maniche lunghe e un decora di paillettes sul patto, la cui particolarità sta nel profondissimo scollo posteriore che lascia la schiena nuda. Per completare il tutto ha scelto un'acconciatura con delle onde dall'effetto naturale, mentre, per quanto riguarda il make-up, ha optato per dei colori estremamente naturali.

Maddalena Corvaglia in total black

Le star che hanno sfoggiato la scollatura sulla schiena

Maddalena Corvaglia non è stata la prima a seguire il trend della maxi scollatura sulla schiena, prima di lei ci sono state diverse star che hanno osato con la schiena nuda, documentando tutto con foto e Stories postate sui social. Ad aprire le danze era stata Ilary Blasi qualche mese fa: il suo abito nero aveva uno scollo così profondo da lasciare addirittura intravedere l'attaccatura del fondoschiena. A seguire il suo esempio, anche Elisabetta Canalis, l'ex amica velina di Maddalena, che aveva invece preferito una audace jumpsuit con la stessa apertura posteriore del vestito della presentatrice. Il dettaglio "in più" che ha aggiunto la Corvaglia? Grazie alla scollatura ha messo in mostra i numerosi tatuaggi che ha sulla schiena.