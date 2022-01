Michelle e Barack Obama coordinati per Capodanno: l’ex First Lady indossa la giacca kimono griffata Michelle e Barack Obama hanno dato il via al nuovo anno con un tocco di originalità. L’ex coppia presidenziale si è mostrata sui social con dei look a tema davvero esilaranti (e dai dettagli griffati): ecco lo scatto diventato virale.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è appena cominciato e sono già moltissime le star che hanno lasciato senza parole i fan con i look scelti per Capodanno. Tra i più originali c'è l'ex coppia presidenziale formata da Barack e Michelle Obama, apparsi sui social in un'inedita versione casual e ironica. Fino a quando hanno vissuto alla Casa Bianca sono sempre stati eleganti e impeccabili ma, ora che sono tornati alla loro vita "normale", hanno detto addio alle convenzioni e all'etichetta. Per dare il via al meglio al nuovo anno hanno pensato bene di vestirsi in coordinato, aggiungendo un accessorio davvero sopra le righe ai loro look da festa.

Gli Obama con gli occhiali a tema Capodanno

Gli Obama potranno pure aver detto addio alla Casa Bianca da anni ma non per questo sono stati dimenticati dagli americani e, in occasione del Capodanno, hanno messo per l'ennesima volta in mostra il loro animo giocoso e ironico. Sui social, al motto di "Auguri da me e dal mio ragazzo", l'ex First Lady ha condiviso un adorabile scatto di coppia in coordinato: entrambi hanno festeggiato in total black, completando il look con degli occhiali a tema, un modello con le lenti a forma di stelle dorati e sopra la targhetta 2022. L'originale outfit della coppia presidenziale si rivelerà portafortuna?

Il look griffato di Michelle Obama

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Michelle Obama con il suo look trendy. Se in versione First Lady aveva sempre spaziato tra lunghi e sinuosi abiti da sera e tailleur rigorosi, ora si sente più libera di osare ed è per questo che ha abbinato un top total black a un paio di mini shorts che hanno lasciato le gambe in bella mostra. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali mules con il tacco basso e un cardigan di seta nera decorato con dei fiori gold all-over. Si tratta di un modello a kimono firmato Etro, caratterizzato da una cintura intorno al punto vita e i ricami preziosi. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 4.680 euro.