Laura Chiatti con cuissardes e giarrettiera rossa: il look trendy e sensuale per cominciare il 2022 Laura Chiatti ha dato il via al nuovo anno con stile e sensualità. Come documentato sui social per Capodanno ha dato libero sfogo al suo animo provocante, osando con cuissardes e giarrettiera rossa.

A cura di Valeria Paglionico

Il nuovo anno è appena cominciato e le star si stanno già sfidando a colpi di stile sui social. A Capodanno, in particolare, tutte hanno provato a dare il meglio di loro, da Elisabetta Gregoraci in total white a Ilary Blasi con il nuovo colore di capelli, fino ad arrivare a Michelle Obama con la giacca kimono griffata. Ad aver fatto concorrenza a queste ultime c'è anche Laura Chiatti, che per i festeggiamenti casalinghi in famiglia ha pensato bene di osare in fatto di sensualità: ecco cosa ha indossato per il suo 31 dicembre con Marco Bocci e i figli.

Il minidress griffato di Laura Chiatti

Dimenticate gli abiti da sera con gonne sinuose e paillettes che abbiamo sempre indossato a Capodanno, quest'anno, complice la pandemia e i festeggiamenti casalinghi, in molti hanno dato spazio a qualcosa di più casual ma ugualmente trendy. È il caso, ad esempio, di Laura Chiatti, che sui social ha mostrato il look scelto per il 31 dicembre. Si è scattata un selfie allo specchio, rivelando il suo nuovo minidress griffato. Si tratta di un modello dolcevita in maglia bianco e nero, è firmato Elisabetta Franchi, è aderente ed è decorato con la stampa lettering logo all-over. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della stilista viene venduto a 320 euro.

Il minidress di Elisabetta Franchi

Laura Chiatti segue il trend dell'intimo rosso portafortuna

A fare la differenza nel look per Capodanno della Chiatti sono stati gli accessori. L'attrice ha completato il tutto con un paio di collant neri velati, li ha abbinati a degli stivali cuissardes con il tacco a spillo e con una giarrettiera rosso fuoco portata a vista (seguendo così la moda portafortuna dell'intimo total red per l'ultima notte dell'anno). Non ha rinunciato a un tocco di rossetto rosso e alla frangia folta e corta che sfoggia da qualche tempo, rendendo così l'outfit ancora più sbarazzino. Insomma, Laura ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una regina di stile: a questo punto non resta che aspettare la prossima apparizione pubblica del 2022.