Laura Chiatti ritira il premio Anna Magnani: seduce in total black con bustier di pizzo trasparente Laura Chiatti ha scelto un look seducente e femminile per ritirare il premio Anna Magnani: abito longuette con lingerie in vista.

A cura di Giusy Dente

Laura Chiatti in Dolce&Gabbana

Anche quest'anno il Premio Anna Magnani, intitolato alla memoria della grande attrice vincitrice del premio Oscar, ha visto in prima fila il meglio del cinema italiano. L'evento è giunto all'ottava edizione e si è svolto quest'anno presso la Sala Fellini degli Studi di Cinecittà di Roma, diretto ed organizzato da Francesca Piggianelli. La kermesse si svolge ogni anno per premiare artisti e personaggi del mondo del cinema e non solo: rientrano tra le categoria anche musica, televisione, teatro, giornalismo e vengono coinvolti sia personaggi con lunghe carriere alle spalle che giovani talenti. Era presente anche Laura Chatti. L'attrice è reduce dal successo del film Addio al nubilato: ha ritirato un premio per la sua interpretazione (premiate anche le colleghe Antonia Liskova, Jun Ichikawa e Chiara Francini).

Laura Chiatti in Dolce&Gabbana

Il look di Laura Chiatti sul red carpet

L'attrice ha sfilato sul red carpet dell'ottava edizione del premio Anna Magnani con una creazione firmata Dolce&Gabbana. Si tratta di un sensuale abito nero longuette in jersey, d'ispirazione boudoir, reso ancora più audace dalla linea aderente e dall'oblò anteriore, che lascia seno e pancia scoperti. Presenta scollo con sciarpina annodabile a fiocco e maniche lunghe. Sul sito del brand costa 1450 euro.

in foto: abito Dolce&Gabbana

L'attrice lo ha abbinato a un bustier lingerie nero in pizzo chantilly floreale e pizzo plumetis, con doppie spalline e scollo a cuore, glamour e femminile ma dal carattere forte al tempo stesso. Sul sito ufficiale del marchio è acquistabile al prezzo di 595 euro. La 39enne ha completato il look total black con un paio di sandali, dal tacco vertiginoso e con cinturino alla caviglia.

Leggi anche Alessia Marcuzzi in versione dark lady: seduce in nero col bustier trasparente

in foto: bustier Dolce&Gabbana

Ha scelto un make up poco marcato sugli occhi, preferendo le labbra rosso fuoco come focus, messe ancora più in risalto dallo chignon. L'attrice si è confermata un'icona glamour di femminilità.