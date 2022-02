Laura Pausini brilla al Premio Lo Nuestro: due look neri ma con maniche e collant di cristalli Laura Pausini è stata tra le protagoniste del Premio Lo Nuestro andato in scena ieri sera. Si è esibita in collegamento da Roma e per l’occasione si è trasformata in una dark lady: i suoi due look total black, però, nascondevano dei dettaglio gioiello.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Pausini è più attiva che mai dal punto di vista professionale: dopo aver presentato il singolo Scatola al Festival di Sanremo, dove era apparsa meravigliosa in total black, nelle ultime ore è diventata protagonista del Premio Lo Nuestro, cerimonia che dal 1989 celebra i talenti più amati della musica latina. Ieri sera è andata in scena una nuova edizione dell'evento e la cantante, collegata da una suggestiva location romana, si è esibita sulle note di Caja, l'inedita versione spagnola della sua recente hit. Per un'occasione tanto attesa poteva mai rinunciare al glamour? Assolutamente no e ne ha approfittato per sfoggiare due diversi look da dark lady ma dai dettagli preziosi.

I due look total black di Laura Pausini

Per prendere parte alla nuova edizione del Premio Lo Nuestro Laura Pausini ha pensato a due diversi look glamour all'insegna del total black. Per l'esibizione ha scelto un lungo abito firmato Roberto Cavalli, un modello in pieno stile dea della femminilità, col maxi spacco frontale e una scollatura profonda e sensuale. Per la seconda apparizione pubblica, invece, ha preferito un total outfit di pelle dal mood mannish di Alberta Ferretti, ovvero un completo con pantaloni palazzo a vita alta e giacca lunga. A completare il tutto sono stati dei vertiginosi tacchi a spillo di Giuseppe Zanotti.

Laura Pausini in Roberto Cavalli

Laura Pausini con top e collant di cristalli

A rendere i look da dark lady della Pausini davvero ricercati sono stati però i dettagli scintillanti. In entrambi i casi la cantante ha infatti indossato un top trasparente con le maniche lunghe e il collo alto tempestato di cristalli Swarovski, lo ha lasciato intravedere prima attraverso la maxi scollatura, poi sotto il blazer (che ha appositamente lasciato sbottonato). Durante l'esibizione, inoltre, ha aggiunto anche un paio di collant coordinati, ovvero ricoperti di brillanti. Insomma, Laura ha per l'ennesima volta dimostrato di essere una diva e un'indiscussa icona di stile: quale sarà la sua prossima performance?