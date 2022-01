Laura Chiatti torna mora: con i capelli castani somiglia ai figli in modo impressionante Laura Chiatti ha cambiato look in modo drastico: per l’inverno ha detto addio al biondo ed è tornata mora. Il dettaglio che lei stessa non ha potuto fare a meno di notare? Con i capelli castani somiglia in modo impressionante ai figli Pablo ed Enea.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Chiatti è sempre impegnatissima sul fronte lavorativo ma, nonostante ciò, continua a mantenere un rapporto diretto con i fan sui social, dove documenta regolarmente la sua quotidianità tra eventi professionali e dolci momenti in famiglia. Nelle ultime ore ha lasciato intendere che si trova lontana dal marito Marco Bocci e dai figli Pablo ed Enea, anche se non ha dato ulteriori informazioni sul nuovo progetto che la tiene impegnata. La cosa certa è che ha cambiato look in modo drastico e la cosa ha accentuato l'incredibile somiglianza con i piccoli di casa.

Il nuovo look di Laura Chiatti

Avevamo lasciato Laura Chiatti in versione iper sensuale per Capodanno (con tanto di giarrettiera), oggi la ritroviamo sui social in una versione decisamente rinnovata. Negli ultimi tempi era tornata alle "origini" in fatto di hair look, sfoggiava un caschetto biondo platino identico a quello che portava agli esordi della sua carriera, anche se aveva aggiunto una frangetta sbarazzina che le donava moltissimo. Ora però le cose sono cambiate e ha deciso di puntare ancora una volta sul suo colore naturale, il castano. Non è la prima volta che l'attrice è mora, già in passato aveva optato per questa nuance e, come se non bastasse, spesso anche con la chioma total blondie aveva lasciato le radici scure.

Laura Chiatti con i capelli biondi

Laura Chiatti è identica ai figli Pablo ed Enea

Il dettaglio che Laura stessa non ha potuto fare a meno di notare? In versione mora somiglia in modo impressionante ai figli Pablo ed Enea. Nel recente selfie postato su Instagram, nel quale appare tra le lenzuola senza trucco e con una maxi felpa, ha infatti portato l'attenzione sulla cosa, scrivendo nella didascalia: "La somiglianza con i miei bambini muta a seconda del colore dei capelli". I figli hanno i suoi stessi lineamenti, il suo stesso taglio d'occhi e ora anche il suo stesso colore di capelli. In quanti non vedono l'ora di rivedere la famiglia Chiatti-Bocci al completo in questa nuova versione castana?