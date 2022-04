Marisa Borini, chi è la mamma di Carla Bruni (che le somiglia in modo impressionante) Si chiama Marisa Borini, ha 92 anni ed è la splendida mamma di Carla Bruni. Occhi azzurri, capelli curatissimi e sorriso smagliante: basta guardare anche solo una sua foto per notare che somiglia in modo impressionante alla figlia modella.

A cura di Valeria Paglionico

Modella, première dame, cantante, attrice: Carla Bruni non si è fatta mancare nulla nella sua vita e ancora oggi continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile che non ha paura dell'età che avanza. Da chi ha ereditato tanto fascino? Dalla mamma Marisa Borini, che a 92 anni è ancora meravigliosa e frizzante. La cosa che in pochi sanno è che quest'ultima ha un profilo Instagram tutto suo sul quale ama postare delle adorabili foto tratte dalla normale quotidianità. Il dettaglio che balza subito all'occhio quando si ammirano i suoi scatti? Mamma e figlia si somigliano in modo impressionate.

Chi è Marisa Borini

Marisa Borini ha 92 anni ed è la mamma di Carla Bruni. È nata a Torino ma, oltre ad avere la mamma francese, ha vissuto a Parigi fin da piccolissima.

Marisa Borini, la mamma di Carla Bruni

Alle sue spalle ha una carriera di successo come pianista e attrice ed è chiaro che ha trasmesso il talento anche alla figlia, che fin da giovanissima ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo. Occhi azzurri, zigomi alti, sorriso smagliante: nessuno direbbe mai che Marisa ha superato i 90 anni. Sui social è più attiva che mai e, oltre a condividere orgogliosa gli scatti più belli di Carla, non esita a mostrarsi frizzante e gioiosa alle prese con la sua quotidianità.

La mamma di Carla Bruni

Marisa Borini e Carla Bruni, le foto di mamma e figlia

Spulciando l'account social della 92enne si nota subito l'incredibile somiglianza con Carla Bruni: mamma e figlia hanno gli stessi occhi azzurri e profondi, gli stessi lineamenti perfetti e lo stesso sorriso travolgente. Certo, sul volto di Marisa ormai c'è qualche ruga evidente, ma questo dettaglio non intacca assolutamente la sua innata bellezza. Smalto rosso sulle unghie, completi bon-ton, capelli biondi curatissimi: la mamma della modella non sente il peso del tempo che passa e continua a godersi al massimo la vita.