Valeria Marini in versione Cat Woman al GF Vip 6: la tutina di paillettes lascia la schiena nuda Valeria Marini è una delle grandi protagoniste del GF Vip 6 ma è stato soprattutto ieri sera che è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. Si è trasformata in Cat Woman con un’audace tutina di paillettes scintillanti, un modello dalle trasparenze sensuali e una profondissima scollatura sulla schiena.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e, al di là di Delia Duran super sensuale in gialloe del suo ennesimo scontro con Soleil Stasi, anche Valeri Marini è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di lei. La nomination con Giacomo Urtis e le polemiche nate con Natalie Caldonazzo non c'entra nulla, la showgirl ha fatto parlare di sé grazie al look appariscente e sensuale che ha sfoggiato. È ormai risaputo che abbia la passione per le paillettes scintillanti ma, tra trasparenze provocanti e una maxi scollatura, questa volta ha osato ancora di più, tanto che era praticamente impossibile non notarla.

La jumpsuit trasparente di Valeria Marini

Nel momento in cui Alfonso Signorini si è collegato con i suoi "vipponi" durante la 35esima puntata del reality, ha subito notato l'appariscente outfit di Valeria Marini. La showgirl, che ha ormai trasformato le paillettes nel suo "marchio di fabbrica", questa volta ha detto temporaneamente addio ai sinuosi abiti a sirena che tanto ama, ha preferito una più audace jumpsuit che le ha permesso di trasformarsi in Cat Woman. Ha infatti indossato una tutina tempestata di paillettes nere, un modello aderentissimo e semi trasparente che rivelava l'intimo total black. La profonda scollatura ha messo in risalto il décolleté, mentre il decoro gioiello all'altezza dell'ombelico ha lasciato in bella mostra il ventre.

Valeria Marini con la maxi scollatura sulla schiena

Valeria Marini segue il trend della scollatura sulla schiena

Al di là delle paillettes e delle trasparenze, c'è un altro dettaglio audace e provocante nella tutina di Valeria Marini: aveva un profondissima scollatura posteriore che lascia la schiena completamente nuda, tanto da rivelare quasi il fondoschiena, dettaglio che viene considerato un vero e proprio must di stagione. La Marini ha poi completato il tutto con un cerchietto di diamanti tra i capelli e con dei sandali a rete tempestati di cristalli con il tacco a spillo. Insomma, la gieffina "brillava" così tanto che difficilmente sarebbe potuta passare inosservata. Nelle prossime settimane continuerà a osare così tanto?