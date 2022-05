Machine Gun Kelly, look di lusso per i Billboard: la manicure con i diamanti vale 30mila euro Machine Gun Kelly ha alzato la posta in gioco sul red carpet dei Billboard Award: ha abbinato lo smalto al body di cristalli applicando sulle unghie…veri diamanti!

Quanto ci erano mancati i red carpet, con le loro stravaganze e i look fuori da ogni regola. Sul tappeto rosso dei Billboard Awards, per esempio, abbiamo visto look futuristici e abiti dipinti sul corpo. A rubare la scena però è stata la coppia più audace del momento, Megan Fox e Machine Gun Kelly. I due sono estremamente affiatati (anche in fatto di stile!) e hanno sfilato mano nella mano con look coordinati: abiti neri e dettagli super scintillanti. Il look più prezioso è decisamente quello del rapper, che sfoggia una manicure gioiello fatta di…diamanti!

Meghan Fox e Machine Gun Kelly coordinati sul red carpet

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno fatto il loro ingresso ai Billboard Awards nel segno dello stile, coordinati in total black. La modella indossava un abito nero con maxispacco, firmato David Koma, e lunghi guanti da sera con applicazioni scintillanti. Per l'occasione ha cambiato look: frangetta e make up drammatico sugli occhi. Machine Gun Kelly invece indossava un completo Dolce&Gabbana con gli ‘aculei': il profilo di giacca e pantaloni era ricoperto da piccoli spuntoni in metallo. Sotto la giacca corta, al posto della classica camicia, indossava un body ricoperto di cristalli. Per l'occasione ha deciso di brillare, e non solo nel look: avete notato le unghie scintillanti?

Megan Fox e Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly con i diamanti sulle unghie

Il vero dettaglio di lusso nel look del cantante era la manicure gioiello, realizzata con veri diamanti da dieci carati. Machine Gun Kelly porta regolarmente lo smalto, ma questa volta si è superato in fatto di sfarzo.

Machine Gun Kelly con la manicure di diamanti

Secondo un articolo di People, per realizzare le applicazioni scintillanti sulle unghie, en pendant con quelle del vestito, hanno unito le forze Brittney Boyce, fondatrice di un famoso salone di manicure, e Jillian Sassone, esperta gioielliera. Il risultato? Una vera e propria opera d'arte dal costo di 28mila euro!