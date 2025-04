Luna Marì posa come una modella per mamma Belén: le adorabili foto in versione “bambola”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Luna Marì, la seconda figlia di Belén Rodriguez nata dall’amore ormai finito con Antonino Spinalbese, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più splendida, a prova del fatto che ha ereditato la bellezza dai genitori. Vive con la mamma a Milano, ha una cameretta total pink tutta sua e spesso diventa protagonista di dolcissimi Stories social nelle quali appare non solo adorabile ma anche molto vanitosa. Non sorprende, dunque, che nelle ultime ore si sia divertita a posare come una baby modella in versione “bambola”: ecco le foto realizzate e postate da mamma Belén.

Lo "shooting" casalingo di Luna Marì

Se da un lato Santiago De Martino ha chiesto personalmente a mamma Belén di non apparire sui social, la sua sorellina Luna Marì sembra divertirsi non poco nel trasformarsi in una vera e propria modella. Lo aveva già fatto lo scorso Carnevale, rivelando degli adorabili e originali costumi, e lo ha ripetuto anche nelle ultime ore. In un album postato su Instagram con la didascalia “Bambola”, la piccola ha prima posato serissima in un angolo del salotto, poi ha rivolto una divertente espressione “malefica” alla camera, rivelando così il suo carattere peperino.

Luna Marì

Luna Marì con l'abito bon-ton

Cosa ha indossato Luna Marì per le foto “da bambola”? Niente giacche sportive o mocassini coordinati a quelli di Belén, ha sfoggiato un adorabile abitino bon-ton, per la precisione un modello a fondo bianco con dei maxi fiori all-over. Ha la gonna plissettata alla caviglia e il corpetto smanicato e liscio ed è stato arricchito da un paio di ballerine in tinta portate senza calzini. Il viso della bimba è poi stato messo in risalto con un mezzo raccolto in stile principesco con i capelli “attorcigliati” al centro della testa. Un giorno vorrà seguire le orme della mamma nello spettacolo? Al momento è ancora troppo piccola per sapere cosa vuole fare da grande ma la cosa certa è che è già meravigliosa come Belén e Antonino.

Luna Marì in versione bambola