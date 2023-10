Luna Marì è pronta per l’inverno: la giornata con mamma Belén tra stivali di pelliccia e calzamaglie Belén Rodriguez si è concessa una giornata con la piccola Luna Marì Spinalbese nel weekend, approfittandole per farle sfoggiare degli adorabili look invernali: ecco gli outfit da bambina che si riveleranno perfetti per affrontare il freddo.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità dopo il periodo difficile che l'ha tenuta a lungo lontana dai social. Sarà perché la vacanza in montagna con Elio Lorenzoni l'ha rigenerata o perché si è lasciata definitivamente il passato alle spalle acquistando una nuova casa a Milano, ma la cosa certa è che la storia con Stefano De Martino sembra essere solo un lontano ricordo. Di recente si è anche riunita ai figli, ha infatti organizzato una cena "in famiglia" per fagli conoscere ufficialmente il nuovo compagno, rendendoli così partecipi delle sue scelte sentimentali. Nelle ultime ore ha organizzato una giornata mamma-figlia con la piccola Luna Marì e, complice il freddo che è ormai arrivato, le ha fatto sfoggiare alcuni adorabili look dal sapore invernale.

Luna Marì con la salopette fragola

Luna Marì è la seconda figlia di Belén Rodriguez, nata dalla relazione ormai terminata con Antonino Spinalbese: ad oggi ha 2 anni e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. A dimostrarlo nelle ultime ore è stata proprio la mamma, che sui social l'ha resa spesso protagonista delle sue Stories. Per la mattinata all'aria aperta la piccola ha anticipato l'inverno con indosso una salopette felpata color fragola, un cardigan di lana grigio chiaro e un paio di tenerissimi stivali imbottiti di pelliccia ma in versione mini (lo stesso modello che qualche settimana fa Belén aveva sfoggiato in montagna).

Il look invernale di Luna

Il look da sera di Luna

Per la serata, invece, per la piccola è stato scelto qualcosa di più sofisticato. Luna Marì è stata infatti immortalata poco prima di uscire con indosso un abitino nero con la gonna di tulle e il bustier di velluto decorato con delle mini stelline di glitter argentati.

Luna Marì in versione lady

Per completare il tutto ha sfoggiato un blazer di lana in grigio, un paio di eleganti ballerine e delle calzamaglie total white, accessorio perfetto per proteggere le bambine dal freddo. Belén le ha poi pettinato i capelli all'indietro con la fila laterale molto marcata, trasformandola così in una vera e propria lady. Quante sono le mamme che prenderanno ispirazione da Luna per vestire le loro figlie in inverno?