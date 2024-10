video suggerito

Luisa Ranieri, il completo da avere in autunno è quello rosso fuoco Il tailleur rosso fuoco è il must have dell’Autunno/Inverno 2024-25: lo ha scelto anche Luisa Ranieri, imponendosi col suo stile fiammante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luisa Ranieri

Parata di celebrities a Milano per Max Mara, che ha pensato a un'iniziativa interattiva per celebrare uno dei suoi capi più iconici, tra i più amati dei suoi oltre 70 anni di storia. Per l'occasione, sono giunte a festeggiare il marchio Miriam Leone, Kasia Smutniak, Sveva Alviti. Presente anche Luisa Ranieri con un look rosso fuoco.

Il significato dell'installazione

Max Mara ha deciso di dedicare un'installazione interattiva alla sua iconica Olimpia jacket, per mettere in mette in luce i valori del brand. Il capo in questione trascende le tendenze passeggere della moda: realizzato in puro e leggero cammello, è uno dei più iconici del marchio. il nome è ispirato alla dea Olimpia, protettrice della famiglia e dei legami: infatti con questa installazione il brand ha voluto parallelamente celebrare l'universo femminile, così variegato e straordinario, con lo scopo di ispirare le donne ad aver sempre il coraggio di esprimere la propria autenticità.

Luisa Ranieri in Max Mara

Le stanze esperenziali all'interno del pop up The Max Mara Jacket Circle daranno la possibilità di compiere un viaggio immersivo nella storia della giacca e al tempo stesso della moda femminile. L’installazione è anche un'esplorazione poetica del processo di creazione di Olimpia. L'installazione sarà aperta al pubblico dal 10 al 20 ottobre 2024 presso il Portrait Milano in Corso Venezia.

Luisa Ranieri com tailleur rosso

Il look di Luisa Ranieri

Per l'occasione l'attrice ha sfoggiato un completo Max Mara composto da pantaloni a gamba larga e pinces in vita con giacca doppiopetto oversize coordinata. Ha puntato su uno dei colori più strong del momento. Le passerelle hanno eletto il rosso acceso a nuaces dell'Autunno/Inverno 2024-25: è uno dei colori di tendenza di questa stagione, secondo quello che si è visto agli show di Parigi e Milano.

The Max Mara Jacket Circle

Da Ferrari a MiuMiu e ancora N21, Ferragamo, Casablanca, Stella McCartney. È il cremisi, luminoso ed energico, la tonalità da sfoggiare per essere trendy: richiama il lusso, la passione, la vitalità ed è perfetto sia per look monocromatici fiammanti che per dare agli outfit un tocco vibrante a contrasto.