Luca Argentero ieri e oggi, le foto dell’attore dal Grande Fratello alla fiction Doc Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati degli ultimi anni, attualmente impegnato con la fiction Doc – Nelle tue mani, ma in quanti ricordano i suoi esordi al Grande Fratello? Sono passati 2 decenni da quando ha debuttato in tv e il suo aspetto è cambiato: ecco le foto della trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati del momento, negli ultimi anni ha conquistato il grande pubblico con la fiction di Rai 1 Doc – Nelle tue mani, attualmente arrivata alla seconda edizione. In quanti ricordano i suoi esordi in tv? Era il 2003 quando ha fatto la prima apparizione sul piccolo schermo, era uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello, dove fin dal primo momento si è distinto per fascino e bellezza. Sono passati quasi due decenni da allora, si è sposato due volte, la prima con Myriam Catania, la seconda con Cristina Marino (la sua attuale moglie dalla quale ha avuto la figlia Nina Speranza). Sebbene non abbia perso il sex appeal che lo ha sempre contraddistinto, è molto cambiato: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Le foto di Luca Argentero da giovane

Quando ha varcato per la prima volta la porta rossa del GF Luca Argentero aveva poco più di 20 anni e, sebbene all'epoca non avrebbe mai creduto di riuscire a realizzare il sogno di diventare attore, aveva già carisma e bellezza da vendere.

Luca Argentero al GF nel 2003

Col passare degli anni non ha solo raggiunto il successo, è anche diventato un uomo più maturo, nonché un'icona di stile e un vero e proprio sex symbol. Fatta eccezione per qualche segno del tempo comparso sul viso e per i capelli brizzolati, non è cambiato molto: ancora oggi l'attore continua ad avere il fascino dell'eterno ragazzino.

Luca Argentero nel 2004 alle sfilate milanesi

Luca Argentero oggi, l'evoluzione di stile dell'attore

Negli ultimi 20 anni Luca Argentero non è solo cresciuto, ha anche messo in atto una vera e propria svolta di stile. Il dettaglio che è maggiormente cambiato con il tempo è l'hair look.

Luca Argentero nel 2006

Ai tempi del GF portava i capelli lunghi e ricci, cosa che gli permetteva di mettere in mostra il suo animo ribelle, mentre ad oggi ha tagliato la chioma (brizzolata), solitamente la porta tirata all'indietro e con la fila laterale. Ha poi detto addio a felpe e capi troppo casual, preferendo completi, camicie e outfit più classici, anche se non disdegna gli accessori rock, dal chiodo di pelle ai cappellini. Quale sarà la prossima svolta fashion dell'attore?