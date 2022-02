Luca Argentero con la figlia Nina Speranza: fuori dal set di Doc 2 è un dolcissimo papà Luca Argentero è il protagonista di “Doc – Nelle tue mani” ma com’è fuori dal set? Quando non ricopre i panni del dottor Andrea Fanti, è un dolcissimo papà e non esita a fotografarsi in compagnia di Nina Speranza, la figlia nata dal matrimonio con Cristina Marino.

A cura di Valeria Paglionico

Luca Argentero è il protagonista di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 arrivata alla sua seconda stagione, nella quale ricopre i panni del dottor Andrea Fanti. Fin dalla prima puntata la serie ha registrato un incredibile successo e, complice il fatto che, parlando di Covid, risulta particolarmente realistica, sono milioni gli spettatori che ogni settimana rimangono incollati alla tv il giovedì sera. Sullo schermo siamo abituati a vedere il noto attore in divisa e camice bianco alla guida del Policlinico Ambrosiano ma com'è una volta uscito dal set? Basta spulciare il suo profilo Instagram per scoprirlo.

Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti

La dolce dedica di Luca Argentero a Nina Speranza

Da poco più di un anno Luca Argentero è diventato papà e da quel momento in poi la sua vita è cambiata. Nina Speranza, la figlia nata dal matrimonio con Cristina Marino, è la sua ragione di vita e non perde occasione per passare del tempo con lei, anche se questo significa portarla sul set di Doc 2. Nelle ultime ore l'attore si è servito dei social per farle una dedica dolcissima. Ha rispolverato una foto della recente vacanza alle Maldive nella quale, sullo sfondo di una spiaggia incontaminata, la tiene tra le braccia e la bacia mentre sfoggia un cappello di paglia. Nella didascalia ha poi scritto: "A love story", facendo riferimento al fatto che il rapporto papà -figlia può essere paragonato a una vera e propria storia d'amore.

Luca Argentero con Nina Speranza sul set di Doc

Luca Argentero dentro e fuori il set di Doc

Oltre a essere un dolce papà, Luca Argentero nella vita reale è anche un marito amorevole. Sia nelle interviste tv che sui social non può fare a meno di parlare della moglie Cristina Marino, la donna che gli ha stravolto la vita, facendogli capire cos'è il vero amore. Al di là delle abitudini quotidiane e familiari, quando non indossa il camice del dottor Fanti è un uomo assolutamente "normale" che amagli abiti e gli accessori casual, dalle t-shirt sportive alle giacche di pelle rock, fino ad arrivare alle coppole e alle camicie col colletto coreano. Insomma, Argentero è icona di bellezza e di stile sia dentro che fuori dal set e il suo profilo social lo dimostra.