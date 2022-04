Lizzo lancia una linea di lingerie per tutte le taglie: “Scomodo non è sinonimo di sexy” La cantante Lizzo è un’icona di body positivity e non ha mai avuto paura di mostrare il proprio corpo: adesso lancia la sua linea di intimo che abbraccia tutte le taglie.

A cura di Beatrice Manca

Chi ha detto che per essere belle bisogna soffrire, strizzandosi in lingerie scomoda e body contenitivi? La cantante Lizzo, paladina della filosofia body positivity, ha deciso di rivoluzionare il mondo della lingerie lanciando una sua linea di intimo, Yitty, pensata per tutti i corpi (incluso il suo). La collezione sarà in vendita online dal 12 aprile: la cantante ha spiegato il motivo che l'ha spinta a realizzare questo progetto in un lungo post su Instagram che è una "lettera d'amore a tutte le big girls e un benvenuto a tutti i corpi".

Lizzo lancia l'intimo modellante per tutte

Lizzo ha più volte spiegato di aver imparato nel tempo ad amare il proprio corpo, così lontano dagli standard di bellezza che ha visto intorno a lei crescendo. Non ha mai avuto di paura di mostrarsi nuda o con abiti sexy e trasparenti. Il suo augurio è che le donne si sentano libere allo stesso modo: per questo ha voluto creare una linea di shapewear e biancheria intima in collaborazione con il marchio di athleisure Fabletics. Il nome della linea, Yitty, è il soprannome di Lizzo da bambina e i prodotti saranno disponibili in una grande varietà di taglie, dalla XS alla 6X, per accontentare ogni possibile cliente.

Lizzo presenta il brand Yitty

Lizzo ha voluto presentare la sua linea sui social come un manifesto di liberazione dei corpi femminili. In lungo post su Instagram si è rivolta a tutte le donne, invitandole a "reclamare" i loro corpi e a indossare ciò che le fa sentire bene: