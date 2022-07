Rihanna, linea premaman in arrivo: abiti glamour per sentirsi sexy anche in gravidanza Visto il successo dei suoi premaman look glamour e audaci, Rihanna potrebbe lanciare una sua linea premaman sotto il marchio Savage x Fenty: cosa dicono le indiscrezioni.

A cura di Beatrice Manca

La popstar Rihanna è diventata mamma pochi mesi fa e, durante la sua prima gravidanza, ha riscritto le regole dell'abbigliamento premaman. Addio abiti larghi e coprenti color pastello: la cantante delle Barbados si è sbizzarrita con top stringati, minigonne scintillanti e sottovesti trasparenti. Il pancione, anziché essere nascosto, era sempre protagonista e il messaggio era chiaro: perché smettere di sentirsi sexy in gravidanza? Con questo spirito, dicono alcune fonti vicine alla popstar, Rihanna potrebbe presto lanciare una linea maternità che promette di cambiare il rapporto tra moda e gravidanza.

Presto moltissime donne in dolce attesa potranno avere accesso ai look glamour "Rihanna-style" a misura di pancione che cresce. Secondo HollywoodLife, infatti, la popstar sta per lanciare una linea premaman sotto il marchio Savage X Fenty. Dopo la lingerie audace e inclusiva potrebbero arrivare body e reggiseni pensati per le donne incinte. Una fonte anonima ha detto al sito che Rihanna "vuole ridefinire il modo in cui vengono viste le donne incinte creando un marchio che consentirà loro di sentirsi ancora sexy e belle durante la gravidanza".

Rihanna in Gucci

La notizia non è ancora confermata ufficialmente, ma sicuramente le premesse ci sono tutte. Rihanna ha una notevole carriera musicale, ma è anche una fortunata imprenditrice nel settore beauty e ha una sua linea di intimo. Collezione premaman o no, quel che è certo è che Rihanna ha rotto gli schemi dell'abbigliamento premaman, rompendo i tabù sul corpo delle donne e promuovendo uno stile più libero e consapevole. Una donna non smette di essere una donna quando diventa madre, perché dovrebbe rinunciare a indossare ciò che la fa sentire bene allo specchio?