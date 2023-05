L’inno alla femminilità di Deva Cassel, sfida i tabù in topless e ascelle non depilate Deva Cassel ha posato in topless per il fotografo Nicholas Fols, mostrando anche le ascelle non depilate.

A cura di Giusy Dente

Ph. Nicholas Fols, Instagram @d.casseluxxi

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, a differenza delle coetanee è molto riservata sulla sua vita privata e non usa molto i social. La 18enne è solita condividere solo momenti di vita professionale, che la vedono impegnata in passerella o durante shooting fotografici. È una delle modelle più in vista del momento. I nuovi scatti realizzati dal fotografo Nicholas Fols hanno incantato fan e follower, colpiti dalla sua magnetica bellezza mediterranea. Eppure, non è mancata qualche polemica…

Deva Cassel icona del "free the nipple"

Deva Cassel ha posato per il fotografo Nicholas Fols, ottenendo reazioni contrastanti a due degli scatti in black&white. In entrambi ha le labbra truccate, ma il focus del make-up è soprattutto sugli occhi, marcati con eye-liner e ombretti neri che coprono l'intera palpebra. In una foto la modella posa in topless coi capelli raccolti in uno chignon e una ciocca in disordine davanti al viso: è nuda fino alla vita e si copre i seni solo con le mani.

In un'altra, a capelli mossi sciolti, indossa una canotta nera trasparente, senza reggiseno, lasciando i capezzoli in vista e mostrando l'ascella non depilata. Tra i commenti spiccano quelli di Vincent Cassel e Tina Kunakey, che hanno apprezzato il servizio fotografico. Alcuni hanno visto le ascelle pelose come una rivendicazione di libertà contro il patriarcato. Molti, invece, non hanno gradito la provocazione delle ascelle non depilate. Eppure, con o senza ceretta, la modella esprime tutta la sua femminilità e sensualità: i peli sotto le ascelle nulla tolgono.

Ph. Nicholas Fols, Instagram @d.casseluxxi

Le donne vogliono scegliere sul proprio corpo

Parlare di ascelle non depilate oggi fa storcere il naso ai più, eppure c'è stato un tempo in cui questo dettaglio era assolutamente normale. Prima che la depilazione diventasse un'ossessione pur di piacere a tutti i costi, le donne non si preoccupavano di questo aspetto. A lungo ci si è sentite quasi in obbligo di adeguarsi a uno stereotipo, ma le cose stanno cambiando.

Le donne vogliono sentirsi libere di scegliere quando si tratta del proprio corpo, senza avvertire il condizionamento dei canoni estetici e il peso delle aspettative altrui. Sui social influencer e celebrity stanno portando avanti una vera e propria rivoluzione di immagine che sfida i canoni di bellezza. Hannah May Lou è un’influencer austriaca che quotidianamente si impegna per normalizzare il corpo femminile, peli compresi.

Ph. Nicholas Fols, Instagram @d.casseluxxi

La collega Joanna Kenny i peli li colora addirittura, per enfatizzarli. Anche per Ashley Graham non è un problema mostrarsi con le ascelle non depilate, per ribadire che la possibilità di scelta esiste. Che ogni donna dovrebbe poter scegliere se depilarsi o meno, se aderire o meno a una convenzione sociale.