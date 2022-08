Giorgia Soleri non è contro la depilazione ma a favore della scelta: “Sono libera di tenermi i peli” Giorgia Soleri vuole essere libera di scegliere quando si tratta del proprio corpo, senza essere vincolata a certi stereotipi e condizionata da canoni estetici. “Una donna può scegliere di avere i peli. Siamo meno belle? E stica…”.

A cura di Giusy Dente

Da quando sui social Giorgia Soleri si è esposta sul tema della depilazione (focalizzando sempre l'argomento sulla libertà di scelta), parte degli haters si sono divisi. C'è chi punta il dito contro le sue ascelle non depilate e c'è chi lo punta anche quando lo sono, giudicando a quel punto l'influencer di essere incoerente. All'ennesimo commento, la 26enne ha voluto ribadire nuovamente la sua posizione al riguardo: "Ricevo quotidianamente centinaia di commenti sotto alle foto per i peli. Non capisco questa ossessione".

Giorgia Soleri, piacersi piuttosto che piacere

Giorgia Soleri ha smesso di depilarsi quando ha stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull'accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri. La sua scelta è contro certi stereotipi di bellezza e perfezione, contro quei canoni che "impongono" di dover essere necessariamente in un certo modo per essere socialmente accettate e piacenti agli occhi maschili. Per lei l'approvazione altrui non è una priorità e non vuole essere bella a tutti i costi.

Non permette a nessuno di decidere al suo posto, quando si tratta del suo corpo: ecco perché è in pace con se stessa con o senza ceretta. Ha capito di avere la possibilità di dire di no, ma non per tutti la sua è accettabile, vista la mole di commenti che riceve dagli haters. Che si tratti di ascelle non depilate o sopracciglia al naturale, il dito degli haters è sempre puntato. E paradossalmente, lo è anche quando invece si depila, perché a quel punto viene giudicata incoerente. Ecco perché ha voluto nuovamente ribadire il concetto di scelta, specificando che la pressione su questo tema è piuttosto inquietante e malsana.

Leggi anche Giorgia Soleri cambia look per le vacanze: space bun e peli sotto le ascelle in vista

Depilarsi è una scelta

"Nessuno è contro la depilazione. Si sta parlando di libertà di scelta" ha ribadito l'influencer, che ha spiegato nuovamente di non voler imporre a nessuno il suo modo di vivere, ma di non voler neppure essere costantemente giudicata per il suo. "Sono cresciuta vedendo tutti i tipi di rappresentazione ambientati nel presente col 99% delle donne perfettamente depilate" e ha fatto riferimento anche alle pubblicità, dove in effetti i peli vengono quasi presentati come fossero un reato, qualcosa di sbagliato e inaccettabile.

Questo sistema soprattutto per le persone più giovani e fragili diventa pesante da reggere e rende incapaci di scegliere liberamente, perché si diventa schiavi dei condizionamenti esterni. Non si sceglie ciò che realmente si vuole, ma ci si sente in obbligo di adeguarsi ai canoni rigidi prefissati. "Se a 18 anni avessi visto il profilo di una persona che non si depilava per scelta, perché le andava così, e poi avessi letto i commenti io non mi sarei mai sognata di smettere di depilarmi, perché sarei stata pesantemente angosciata dai giudizi e dalle pressioni esterne" ha aggiunto Giorgia Soleri.

Rifiutare le convenzioni e riappropriarsi del proprio corpo è una scelta, tanto quanto depilarsi, eppure il giudizio è sempre dietro l'angolo: "Se non ci fosse tutto questo giudizio non ci sarebbe bisogno di parlarne. Una donna può scegliere di avere i peli. Siamo meno belle? E stica…" ha concluso l'influencer.