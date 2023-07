Deva Cassel con i peli sotto le ascelle è icona di bellezza libera Deva Cassel è un’icona di bellezza che non ha paura di sfidare stereotipi e convenzioni. In bikini ha rivelato le ascelle non depilate, diventando il simbolo della libertà di scelta.

A cura di Valeria Paglionico

Gli stereotipi di bellezza comunemente accettati nella società moderna sono cambiati in modo drastico negli ultimi anni ma, nonostante ciò, ci sono alcuni piccoli tabù che fanno ancora fatica a essere normalizzati. Tra questi c'è la questione depilazione femminile, tanto che tutte coloro che dicono no alla ceretta e al rasoio vengono considerate sciatte, poco curate o semplicemente non conformi all'idea di bellezza "tradizionale". Le convenzioni, però, stanno subendo lentamente una piccola rivoluzione e a dimostrarlo sono le celebrities che sempre più spesso diventano il simbolo della lotta al conformismo. L'ultima arrivata è Deva Cassel, che da qualche tempo a questa parte non ha più paura di rivelare le sue ascelle pelose.

Deva Cassel dice no alle ascelle depilate

Deva Cassel, la prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è tra le modelle più famose e richieste al mondo ma, a differenza delle colleghe, si mostra pochissimo in pubblico. Di recente, però, ha approfittato della sua notorietà per lanciare un importante messaggio in tema di libertà. Durante le vacanze al mare in compagnia di un'amica si è lasciata immortalare con indosso un micro bikini dorato, un modello con reggiseno a fascia con i laccetti incrociati e tanga sgambatissimo. A fare scalpore, però, non è stato il look balneare che ha messo in risalto l'incredibile forma fisica, quanto piuttosto i peli sotto le ascelle che ha rivelato mentre era impegnata a scattare il selfie dall'alto.

La lotta agli stereotipi di Deva

Non è la prima volta che Deva Cassel mostra i peli sotto le ascelle, lo aveva già fatto qualche mese fa in un servizio fotografico fashion firmato da Nicholas Fols. Ora ha deciso di bissare, dando l'ennesima prova di essere un'icona di bellezza libera che intende combattere il conformismo e gli stereotipi. Chi ha detto che una donna può essere definita splendida solo se ha il corpo completamente depilato? La verità è che si tratta solo di un ideale innaturale imposto dall'industria beauty: avere i peli è una cosa naturale sia per gli uomini che per le donne e non c'è nulla di male nel dire no alla depilazione. In questo contesta Deva ha lanciato un importante messaggio sul tema: non bisogna avere paura di scegliere liberamente per il proprio corpo.