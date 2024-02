Lewis Hamilton veste rosso: gli indizi dell’amore per la Ferrari nei look del pilota Lewis Hamilton sarà il nuovo pilota della scuderia Ferrari nel 2025. Il britannico, conosciuto anche per i suoi look super glamour, da anni ha iniziato a sfoggiare sempre più outfit total red, il colore che domina a Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton è il nuovo pilota della scuderia Ferrari. La notizia ha mandato in subbuglio tutto il mondo della Formula 1: il britannico, che correva con la Mercedes, approda a Maranello e correrà con la rossa più famosa del mondo al fianco di Charles Leclerc a partire dal 2025. Hamilton è senza dubbio il personaggio più cool della Formula 1: i suoi look impeccabili e sempre elaborati lo rendono un'icona della moda, con le grandi Maison che lo corteggiano da anni. I suoi outfit, inoltre, lo rendono una figura atipica per uno sport molto maschile, allontanandolo dalla mascolinità performativa che dilaga negli sport a due e a quattro ruote.

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, tutti i look rosso Ferrari

Se online spopolano i fotomontaggi di Lewis Hamilton con la tuta della scuderia Ferrari, in attesa delle foto ufficiali, non mancano i look total red che il pilota britannico ha sfoderato in diverse occasioni. Insomma, se vi state chiedendo se il rosso donerà a Hamilton la risposta potete trovarla nel suo stile, sempre super glamour.

Hamilton negli Emirati Arabi nel 2022

Nel 2022, in occasione del Grand Prix negli Emirati Arabi Uniti, Hamilton inizia a mostrare la sua passione per il rosso scegliendo un completo total red in pelle abbinato a degli stivali neri alla caviglia. Già allora non sono mancati i meme sui social che ironizzavano sulla scelta del rosso da parte del pilota della Mercedes.

Lewis Hamilton nel 2022

Sempre nel 2022, in occasione del Gran Premio di Formula1 di Miami, Lewis Hamilton sfoggia una tracksuit in pelle multicolor. Il colore dominante, il rosso, si alterna al grigio e al bianco in questo completo di Daily Paper. Questo brand di nicchia con base ad Amsterdam ha iniziato a conquistare le celebrities nel 2023, arrivando a vestire Beyoncé per il suo Renaissance Tour. Nella scelta di questo brand possiamo anche intuire quanto Hamilton sia precursore delle tendenze del momento. La particolarità di questo look? Il pilota lo sfoggia senza una t-shirt sotto.

Lewis Hamilton in Daily Paper

Nel 2023 gli indizi sull'amore tra Lewis Hamilton e il rosso Ferrari diventano quasi prove. Il pilota britannico a marzo, in occasione del Gran Premio del Bahrain, sceglie ancora un look total red. Sempre impeccabile in termini di outfit, Hamilton sfoggia camicia e pantaloni in cashmere rosso oasi della collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Zegna x The Elder Statesman. Un completo di lusso il cui valore supera i 5mila euro.

Lewis Hamilton in Zegna x The Elder Statesman

I look total red diventano sempre più simbolo del guardaroba di Hamilton tra ottobre e novembre. Se i contatti tra la scuderia di Maranello e l'allora pilota della Mercedes si sono intensificati negli ultimi mesi, chissà che gli indizi su quello che sarebbe accaduto in queste ore non siano arrivati dagli outfit. A ottobre, in occasione del suo arrivo a Città del Messico per il Gran Premio del Messico, Lewis Hamilton sfoggia un altro outfit quasi da biker e rigorosamente total red. Il look è da vero fashion addicted: si tratta di una giacca tech abbinata a dei jeans, tutto firmato Paul Smith x Commission.

Lewis Hamilton in Paul SmithxCommission

L'ultimo outfit rosso Ferrari indossato da Lewis Hamilton è forse il più glamour del pilota appassionato di moda. A novembre 2023, nella penultima corsa del calendario della Formula 1, in occasione del Gran Premio a Las Vegas, Hamilton sfoggia un total look Bottega Veneta composto da una blusa con collo alto svasato e abbottonato e pantaloni slouchy, il tutto parte della collezione Primavera-Estate 2024 disegnata da Matthieu Blazy. Che la Ferrari e Hamilton fossero uniti da tempo da una lunga passione per il rosso?

Lewis Hamilton in Bottega Veneta