Hamilton in Ferrari grazie a una clausola segreta nel contratto con Mercedes: i retroscena Lewis Hamilton vicinissimo a diventare un pilota Ferrari a partire dal Mondiale di Formula 1 2025: i retroscena di una trattativa favorita dalla clausola segreta presente nel suo contratto con Mercedes.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton in Ferrari con Charles Leclerc nel Mondiale di Formula 1 2025. Dopo i tanti abboccamenti avvenuti in passato, infatti, la trattativa tra il sette volte campione del mondo e la scuderia di Maranello è partita davvero ed è anche molto ben avviata. Questa volta di fatti tutti i pezzi del puzzle sembrerebbero essersi incastrati alla perfezione con il 39enne britannico che nonostante un contratto con la Mercedes con scadenza a fine 2025, può liberarsi con un anno d'anticipo grazie ad una clausola segreta, e con il Cavallino Rampante che ha visto frenare bruscamente la trattativa per il rinnovo dell'accordo con Carlos Sainz che scade al termine del campionato 2024.

Il contatto di Lewis Hamilton con la Mercedes

Già, perché nel rinnovo di contratto biennale firmato lo scorso anno da Lewis Hamilton con la Mercedes (che gli garantisce un ingaggio di circa 32,5 milioni di euro a stagione e sembrava aver definitivamente messo una pietra tombale su un passaggio in Ferrari), sarebbe stata inserita una clausola di salvaguardia che permette al pilota o al team di disdettare l'intesa, senza sanguinose penali da pagare, alla fine del Mondiale di Formula 1 2024 rendendo di fatto l'ultimo prolungamento siglato un accordo annuale con opzione sulla stagione successiva.

I retroscena della trattativa con la Ferrari

Questa clausola, presente ormai in quasi tutti i contratti dei piloti di Formula 1, permetterebbe dunque a Lewis Hamilton di liberarsi già dal campionato 2025 per il quale, al momento, dopo il rinnovo del solo Leclerc, la Ferrari ha un sedile libero. Da qui è nata la trattativa tra il sette volte campione del mondo e i vertici della Ferrari da cui, da sempre, è molto apprezzato (ottimi i suoi rapporti con il presidente John Elkann che si è mosso in prima persona e con il team principal Frederic Vasseur con cui ha già lavorato nelle categorie minori). Una trattativa in stato avanzato che potrebbe arrivare a conclusione a breve (con l'annuncio che potrebbe arrivare prima della presentazione della nuova monoposto, la SF-24, o comunque prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2024).

