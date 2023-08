Lewis Hamilton non correrà per la Ferrari: il rinnovo con Mercedes azzera le possibilità Finisce la telenovela riguardo al rinnovo del contratto di Lewis Hamilton con Mercedes: il britannico correrà con il team tedesco fino al Mondiale di Formula 1 2025. Ed è proprio la nuova scadenza del suo accordo ad azzerare le chance di vederlo un giorno in Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton con molta probabilità chiuderà la sua carriera senza aver mai corso per la Ferrari. Si è chiusa infatti la telenovela riguardo al suo rinnovo con la Mercedes che, proprio mentre il Circus è impegnato nella tappa di Monza per il gran premio di casa della scuderia italiana, ha annunciato il prolungamento del suo contratto e di quello del compagno di squadra George Russell. Il 38enne di Stevenage, così come il più giovane connazionale, ha dunque firmato un nuovo accordo con il team tedesco che lo lega ad esso fino a fine 2025.

Ed è proprio la nuova data di scadenza del suo contratto ad azzerare quasi del tutto le chance di un suo passaggio in Ferrari (alla quale è stato più volte accostato, anche di recente quando si è ipotizzato un fantomatico scambio di sedili con Leclerc). Nel 2026 infatti Lewis Hamilton avrà 41 anni e non è detto che abbia ancora gli stimoli per proseguire la sua carriera in Formula 1 cominciata nell'ormai lontanissimo 2007.

Ma non è soltanto questo a mettere fine alle chance di vederlo un giorno scendere in pista in F1 con i colori della scuderia di Maranello. Nel 2026 infatti comincerà la nuova era della Formula 1 con la rivoluzione tecnica che riguarda i propulsori delle monoposto (che saranno alimentate al 50% dal motore endotermico e al 50% da uno elettrico) ed è alquanto improbabile che per iniziare un nuovo corso un top team come la Ferrari si affidi ad un pilota ormai a fine carriera.

Ma non solo. Anche la situazione contrattuale degli attuali piloti del Cavallino fa supporre che difficilmente vi sarà spazio per lui una volta che il suo nuovo accordo con la Mercedes sarà concluso. Sia il contratto di Charles Leclerc che quello di Carlos Sainz scadono infatti nel 2024. Il monegasco dovrebbe rinnovare con un nuovo contratto che sarà minimo di 2 anni (le trattative sono appena cominciate e si parla addirittura di un possibile quinquennale), mentre ad oggi il futuro dello spagnolo sembra essere più incerto.

Che si rinnovi il contratto di Carlos Sainz o che arrivi un nuovo pilota dal 2025 (che firmerebbe comunque almeno un biennale) ad oggi appare improbabile che per il Mondiale 2026 uno dei sedili della Ferrari sia libero per fare eventualmente posto a Lewis Hamilton. Con questo rinnovo con la Mercedes dunque quello che, insieme a Michael Schumacher, è il pilota più titolato di sempre della storia della Formula 1 sembra aver chiuso definitivamente le porte ad un ultimo canto del cigno con la scuderia più blasonata del Circus.