La Ferrari molla Sainz per prendere Lewis Hamilton: la clamorosa suggestione spiazza la Formula 1 Clamorosa svolta in Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2025: la scuderia di Maranello in trattativa con Lewis Hamilton, si allontana il rinnovo di Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

L'estensione di contratto di Charles Leclerc e il mancato annuncio del rinnovo di Carlos Sainz hanno aperto degli scenari inimmaginabili in casa Ferrari in vista del Mondiale di Formula 1 2025. La brusca frenata nelle trattative con lo spagnolo, che vedrà scadere il suo accordo al termine dell'imminente campionato 2024, ha difatti fatto prendere in considerazione nuove soluzioni alla casa di Maranello che starebbe lavorando per realizzare il sogno del presidente John Elkann: portare Lewis Hamilton in Ferrari.

E così, stando a quanto riportano il Corriere della Sera (in un articolo firmato da Giorgio Terruzzi e Daniele Sparisci) e Formu1a.com, Frederic Vasseur starebbe accantonando l'idea di prolungare il contratto del madrileno per portare il sette volte campione del mondo a far coppia con Charles Leclerc a partire dall'anno prossimo.

Che da sempre, da entrambe le parti, vi sia la volontà di fare questo suggestivo matrimonio non è mai stato un segreto. Così come il fatto che il britannico abbia un ottimo rapporto personale con Elkann (che anche in questa occasione si sarebbe mosso in prima persona), con il team principal Vasseur (con cui, ormai tanti anni fa, ha già lavorato ai tempi delle serie minori) e con quello che potrebbe essere il suo prossimo compagno di squadra Charles Leclerc.

Però, anche in questo caso, la trattativa è tutt'altro che agevole: il fresco 39enne (li ha compiuti lo scorso 7 gennaio) Lewis Hamilton infatti ha un ricco contratto con la Mercedes con scadenza 2025 (con delle clausole che gli consentirebbero di liberarsi anche prima della scadenza) e Toto Wolff, vedendosi stravolti i propri piani (cioè concedere due anni propedeutici in Formula 2 o uno in F2 e uno in un team con minori ambizioni di F1 al talento italiano dell'Academy Andrea Kimi Antonelli per poi valutare se metterlo al fianco di George Russell al via della nuova era della Formula 1), potrebbe mettersi di traverso qualora abbia difficoltà nel reperire chi possa sostituirlo.

Dopo essersi rincorsi per una vita senza mai incrociarsi, se non da avversari, dunque la Ferrari e il pilota più vincente della storia della Formula 1 potrebbero clamorosamente incrociare le proprie strade proprio quando ormai sembrava impossibile. Un notizia che avrebbe del clamoroso e che, stando ad altre indiscrezioni circolate nelle ultime ore, potrebbe addirittura essere annunciata prima dell'inizio del Mondiale di Formula 1 2024 che, nel caso, si aprirebbe quindi con la più clamorosa delle bombe di mercato.

