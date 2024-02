Hamilton in Ferrari dal 2025, news di oggi in diretta: quando arriva l’annuncio in F1

Il clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari sta per diventare realtà. Il pilota sette volte campione del mondo è in trattativa avanzata con la scuderia di Maranello: prenderà il posto di Carlos Sainz al fianco di Leclerc dal Mondiale di Formula 1 2025. La notizia dell'addio è già stata comunicata ai dipendenti del team Mercedes, attesa per l'annuncio ufficiale della casa del Cavallino Rampante che potrebbe arrivare già oggi. Su Fanpage.it le ultime news e gli aggiornamenti in diretta sul trasferimento in F1.

0

3 minuti fa 12:43 La clausola segreta nel contratto con Mercedes: perché Hamilton può andare in Ferrari nel 2025 Ad agevolare la trattativa tra Lewis Hamilton e la Ferrari sarebbe stata una clausola segreta presente nel contratto firmato con la Mercedes la scorsa da stagione dal sette volte campione del mondo. Nel rinnovo di contratto biennale firmato lo scorso anno (che gli garantisce un ingaggio di circa 32,5 milioni di euro a stagione), sarebbe infatti stata inserita una clausola di salvaguardia che permette al pilota o al team di disdettare l'intesa, senza sanguinose penali da pagare, alla fine del Mondiale di Formula 1 2024. A cura di Michele Mazzeo 7 minuti fa 12:38 Com'è nata la clamorosa trattativa tra Lewis Hamilton e la Ferrari Lewis Hamilton in Ferrari con Charles Leclerc nel Mondiale di Formula 1 2025. Dopo i tanti abboccamenti avvenuti in passato, infatti, la trattativa tra il sette volte campione del mondo e la scuderia di Maranello è partita davvero ed è anche molto ben avviata (già oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale). Questa volta difatti tutti i pezzi del puzzle sembrerebbero essersi incastrati alla perfezione con il 39enne britannico che nonostante un contratto con la Mercedes con scadenza a fine 2025, può liberarsi con un anno d'anticipo, e con il Cavallino Rampante che ha visto una brusca frenata nella trattativa per il rinnovo dell'accordo con Carlos Sainz che scade al termine del campionato 2024. A cura di Michele Mazzeo 17 minuti fa 12:28 La Ferrari molla Sainz per prendere Lewis Hamilton: la clamorosa trattativa coglie di sorpresa la F1 Il clamoroso passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari sta per diventare realtà. Il pilota sette volte campione del mondo è in trattativa avanzata con la scuderia di Maranello per prendere il posto di Carlos Sainz (a cui non sarà rinnovato il contratto) al fianco di Charles Leclerc a partire dal Mondiale di Formula 1 2025. A cura di Michele Mazzeo

Formula 1 News Calendario Classifica segui