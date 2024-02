La reazione di Carlos Sainz all’annuncio di Hamilton in Ferrari: un messaggio immediato Hamilton e Leclerc saranno i piloti della Ferrari nel 2025. Carlos Sainz è fuori dal team di Maranello e pochi minuti dopo l’annuncio ufficiale ha fatto sentire la sua voce sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari è una notizia clamorosa. Affare fatto e ufficializzato da Mercedes e Ferrari. Hamilton dal 2025 farà coppia con Charles Leclerc. Un evento epocale che fa felice gran parte del mondo della Formula 1 e la maggioranza di tifosi della Rossa di Maranello. Ma c'è anche, o forse soprattutto, un grande deluso Carlos Sainz, che pochi minuti dopo l'ufficialità ha postato un messaggio sui suoi profili social.

Hamilton e Leclerc è una coppia da sogno. Da più parti tutto il mondo di Ferrari si esalta. Con due fenomeni ci sono più chance di battagliare con Verstappen. Di sicuro la Ferrari ha due piloti che sul giro secco sono fenomenali e ci sarà da divertirsi anche nelle Qualifiche. Ma all'entusiasmo complessivo fa da contraltare il rammarico di Carlos Sainz, che a fine stagione chiuderà la sua esperienza con la Ferrari.

Sapeva di non rinnovare lo spagnolo, che in tempi non sospetti disse che sarebbe voluto rimanere ma voleva farlo entro la fine del 2023. Sainz lascia, per lui si parla dell'Audi, che però entrerà nel circus nel 2026 (al posto della Sauber), e sui social ha postato, pochi minuti dopo i post di Mercedes e Ferrari, un'immagine in cui (in tre lingue, italiano inglese e spagnolo) ha parlato del suo addio alla Ferrari: "Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i Tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento".

Formale, piccato e deluso Carlos Sainz ha dovuto far sentire la sua voce, anche se era chiaro dopo il rinnovo di Leclerc e l'ingaggio di Hamilton, che l'addio a fine stagione sarebbe arrivato. Il pilota spagnolo, che è stato l'unico a vincere oltre alla Red Bull nel 2023, ha dichiarato che più avanti renderà noto il suo prossimo team e soprattutto promette battaglia per questa lunga annata con la Ferrari, che prenderà il via il primo marzo in Bahrain.

